‘Fire of love’: fascinados por la lava ardiendo

El 3 de junio de 1991, los vulcanólogos alsacianos Katia y Maurice Krafft fueron engullidos por el flujo producido por la erupción del volcán Unzen, en Japón. Llevaban más de dos décadas estudiando el comportamiento de los volcanes activos, especialmente los que ellos llamaban grises, aquellos que son explosivos, los que matan, al revés de los rojos, los que provocan ríos de lava ardiente, pero son más fáciles de controlar.

A partir del ingente material cinematográfico y fotográfico acumulado por la pareja en sus viajes y estudios, la realizadora Sara Dosa ha organizado un relato que se centra tanto en la vulcanología como en la relación de la pareja. El título, que parece tomado de un álbum y una canción del grupo de rock The Gun Club, habla del fuego del amor y del fuego de los volcanes. La película expresa muy bien la convivencia de los dos aspectos. Sin el amor entre Katia y Maurice no habría existido su pasión por los volcanes. Sin el estudio de los volcanes, quizá no habría cristalizado ese amor.

Paciencia y temeridad

La vulcanología es una ciencia de observación. La paciencia es esencial, pero en el caso de los Krafft también lo fue la temeridad. Hay escenas en ‘Fire of love’ tan fascinantes como inquietantes: la pareja frente a un cráter en erupción, incapaces de salir corriendo porque estaban abducidos por las llamas y el sonido –en eso se parecían a Werner Herzog, un cineasta igual de temerario y atraído también por los volcanes–, o el desplazamiento en un bote hinchable por un lago de ácido. El sueño no cumplido de Maurice era bajar en canoa por una colada de lava: el fuego del amor.