Misterio desvelado: 'Barbie' es magnífica. Pocas películas veremos en mucho tiempo tan definidas, tan concretas, tan perfectas, tan militantes y tan graciosas como la de Greta Gerwig sobre la muñeca de Mattel. Si el material promocional, difícil de descifrar, y las dudas en torno a un proyecto que arrastraba desde hacía tiempo dejaban abierta una puerta a la posibilidad del fracaso, esa puerta queda sellada a los pocos minutos del inicio de la fantasía de Gerwig. Una fantasía entendida como la ácida sublimación del mundo real.

La directora de 'Lady Bird' (2017), que firma el guion con Noah Baumbach, convierte a Barbie en la protagonista de una comedia deliberadamente feminista. No es una comedia con guiños cómplices a quienes soñábamos con la posibilidad de que Gerwig contara la historia desde ahí. Simplemente lo es, todo gira en torno a eso. Sin entrar en detalles del argumento, su relato va de eso. Su humor va de eso. No son eslóganes aislados o metidos con calzador. Es su esencia. Y toda esa comedia a costa del patriarcado, del rol social (y político) de las mujeres, del sexismo y de otros conceptos que se repiten (y verbalizan) a lo largo de la película funciona como un tiro por algo muy sencillo: 'Barbie' es una película hecha con inteligencia y muy graciosa.

A años luz de las bromas de Twitter, el guion de Gerwig y Baumbach combina con una precisión admirable ingenio, compromiso con el presente, gracia y una mala leche punzante pero no hostil (no son dos guionistas siendo más listos que nadie). El porcentaje de bromas verbales de Barbie es altísimo. No hay tregua. Es una detrás de otra, en una maquinaria tan perfecta como la de, pongamos, 'Zoolander' (2001), película muy distinta pero en la que se mira en algunas cosas.

Pero el valor de 'Barbie' no está solo en el texto. La sensación al verla es de que todo fluye en la misma dirección, de que todos los implicados entendían el proyecto de la misma manera. Todo juega a favor de la fantasía feminista de Gerwig, de la interpretación de los actores a una dirección artística absolutamente apabullante (sorprende la fidelidad al universo de la muñeca y el nivel de detalle con el que se reproducen sus estilismos, sus objetos, sus casas) o una utilización magistral de la música.

En relación a esto, 'Barbie' tiene un añadido feliz en su selección de canciones, llena de hits y de letras que completan el relato, y sus números musicales: la coreografía, la puesta en escena y la dirección del número de Ken son impresionantes. Pero, sin duda, es en Margot Robbie y Ryan Gosling en quienes Gerwig tiene a sus mejores aliados. Aunque ya habían dado muestras de su vis cómica antes, ambos se confirman como magníficos actores de comedia. Merecen todos los premios por su control de la mímica, del gag físico y de la emoción. Sí, de la emoción también: la directora de 'Mujercitas' ha conseguido que, además de divertida, aguda y (muy) rosa, su película sea conmovedora.