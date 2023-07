Director: Andrés Ramírez Pulido

Intérpretes: Jhojan Estiven Jiménez, Maicol Andrés Jiménez, Miguel Viera, Diego Rincón

Año: 2022

Estreno: 20 de julio de 2023

Puntuación: ★★★★

Situado en un punto de equilibrio entre el realismo social y la fábula distópica, el primer largometraje del colombiano Andrés Ramírez Pulido contempla a un grupo de adolescentes convictos en una cárcel experimental ubicada en plena jungla, donde son sometidos tanto a trabajos forzados como a extraños castigos físicos y psicológicos y terapias de rehabilitación y donde, llegado el momento, las opresivas circunstancias forzarán reacciones extremas.

Para esos jóvenes, sugiere ‘La jauría’, esa particular forma de reclusión es solo un reflejo de una cárcel mucho mayor y al menos igual de opresiva, y de la que no hay forma de huir. Desde el principio han sido empujados a asumir que hay algo naturalmente viciado en ellos que los condena de forma incondicional a una vida de violencia, adicción y crimen. Ramírez Pulido plantea diversos factores -ausencia de figuras paternas válidas, herencia cultural, corrupción institucional, una jerarquía social que los aplasta y abusa de ellos- sin caer en el didactismo ni fingir que hay soluciones, aunque eso no le impide dejar que algo parecido a un rayo de esperanza acabe iluminando el relato.

La repentina y precipitada explosión de violencia que lo precede resulta menos contundente y turbadora que la cargada atmósfera creada por la película durante su primera hora de metraje a través de un uso evocador del paisaje, un ritmo narrativo hipnótico y varias imágenes capaces de permanecer en la memoria.