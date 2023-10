Cada vez que elegimos tomar un camino en la vida estamos eligiendo también no tomar otro distinto y, cuanto mayores nos hacemos, mayor es también el número de personas que pudimos haber sido y no somos, y el de las personas con quienes podríamos haber estado y no estuvimos. Y el cúmulo de las decisiones que tomamos y las que toman por nosotros, los reproches que unas y otras generan y el grado de aceptación y resignación que todo ello exige son el asunto principal de la extraordinaria película, que tan solo es la primera que dirige Celine Song pero que, a tenor de la seguridad artística que evidencia, bien podría ser la décima.

Nadie que la vea se sorprenderá al saber que Song la escribió inspirándose en su propia biografía, porque derrocha demasiada autenticidad como para ser un relato completamente ficticio. Es una película cuya premisa podría haber servido de base para un arrebatado melodrama de Hollywood pero que, en cambio, opta por la contención. Habla de una mujer y de un hombre coreanos que de niños vivieron un amor platónico en Seúl y que más de dos décadas después se reencuentran en Nueva York, de las emociones complejas que la situación les provoca, y de la decencia y la comprensión que el marido con quien ella vive en Manhattan muestra ante una situación increíblemente incómoda. Entretanto, también reflexiona sutilmente sobre la alienación que sufren las personas que migraron cuando tenían edad suficiente para generar recuerdos imborrables en su tierra natal pero aún eran suficientemente jóvenes como para ser transformadas por un nuevo entorno.

Hasta ahora Song había contado historias exclusivamente en el ámbito de la dramaturgia, y pese a ello aquí exhibe un control absoluto del lenguaje visual, permitiendo a sus personajes que sean incapaces de expresar sus sentimientos y dejando que estos afloren a través de los silencios y los espacios vacíos; lo que no vemos ni oímos es tan importante como lo otro; lo esencial está entre líneas, y entre dos idiomas. Como resultado, ‘Vidas pasadas’ es una película a la vez sobria y pero que rebosa ardor, modesta pero épica a la hora de considerar las transformaciones que sufrimos y el constante diálogo del pasado con el presente, y dotada de una serenidad que, de alguna manera, convierte lo amargo en algo resplandeciente.