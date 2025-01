'Queer'

Dirección: Luca Guadagnino

Intérpretes: Daniel Craig, Drew Starkey, Jason Schwartzman y Omar Apollo

Estreno: 1 de enero de 2025

★★★★

Luca Guadagnino corre en 'Queer' un riesgo, aunque quizá él no lo viva como tal: adaptar a un autor como William S. Burroughs sin intención de sacrificar su manierismo, sus caprichos estéticos y su atracción por el experimento para serle fiel. ¿Quiere eso decir que se aleja de 'Queer', la novela que adapta? Para nada. No hay duda de que el director de 'Call me by your name' (2017) conoce, comprende y ama la literatura de Burroughs. Pero, en vez de ponerse estrictamente al servicio del texto, de intentar traducir en imágenes el brutal, sucio y descarnado universo del autor, aplica sobre él una mirada propia.

El resultado es un cruce de autorías extraño, que no siempre casan, pero fascinante. Dividida en tres capítulos y un epílogo, 'Queer' arranca en México en 1951 y sigue los pasos de William Lee (Daniel Craig), un escritor estadounidense. La aparición de un joven exsoldado (Drew Starkey) supondrá para él un doloroso viaje de autodescubrimiento. Ese viaje son muchos viajes, que Guadagnino filma de maneras distintas. 'Queer' es una sucesión de viajes (a veces se solapan) a los mismos lugares: el deseo, la identidad y el amor imposible. Los hay físicos, mentales, oníricos, etílicos y alucinógenos. Y Guadagnino, hasta para contar los más tranquilos, experimenta con la forma (qué manera extraña de planificar, qué decisiones tan poco convencionales de montaje). El experimento es más llamativo en la tercera parte y en el prólogo, pero el juego formal, no siempre satisfactorio, domina el conjunto y da pie a una película que busca en el jugueteo con las imágenes y los sonidos formas de representar las complejidades del deseo.