Crítica de 'Presence' de Steven Soderbergh: El miedo del fantasma

Director: Steven Soderbergh Reparto: Callina Liang, Lucy Liu, Chris Sullivan y Eddy Maday Estreno: 7/03/25 Puntuación: * * *

La nueva película de Steven Soderbergh es muy curiosa. En ella, una presencia extraña acecha a una familia en su casa. Su premisa, su escenario, su atmósfera y su tono son propios de una película de terror. Y lo es, pero no va hacia el lugar al que apunta. No es una película de terror gozosa a nivel epidérmico. No es entretenida, ni misteriosa, ni tensa. No se sustenta en la sensación de amenaza y no recurre al sobresalto. Podemos incluso decir que no da miedo. Pero hay algo en ella muy incómodo que tiene que ver con su dispositivo.

Soderbergh muestra los hechos desde el punto de vista de esa extraña presencia, que pasa a ser el nuestro. No es 'Presence' la primera película que cuenta una historia desde la perspectiva del fantasma. Aunque son muy distintas, 'I Am a Ghost' (2012), 'Soy la bonita criatura que vive en esta casa' (2016) o 'A Ghost Story' (2017) sirven de ejemplo. Pero hay algo bastante insólito y perturbador en el mecanismo del filme de Soderbergh. Presence encadena viñetas de la vida de esa familia, rodadas en planos secuencia en gran angular y separadas por unos segundos en negro. La extraña presencia los observa en su intimidad, rompiendo toda distancia. Pero lo interesante es que, con ese mecanismo, la amenaza funciona en el sentido inverso. Es más inquietante asistir desde el lugar del fantasma (que lo único que puede hacer es vagar, observar impotente y asustar) a las siniestras dinámicas de esa familia, que la amenaza de esa presencia sobre ellos.