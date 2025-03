Crítica de 'A working man': Stallone delega en Statham

‘A working man’ Director: David Ayer Intérpretes: Jason Statham, David Harbour, Arianna Rivas Año: 2025 Estreno: 28/3/2025 ★★

‘A working man’ la podría haber interpretado Sylvester Stallone hace 10 años. Pero el protagonista de las sagas de Rocky Balboa y John Rambo es consciente de que su tiempo como héroe musculoso y taciturno ha pasado, así que delega en Jason Statham, a quien le paso el testigo en la serie de cintas de ‘Los mercenarios’. El filme adapta una de las novelas de Chuck Dixon sobre Levon Cade, antiguo marine de las fuerzas británicas que intenta resituarse como hombre tranquilo en la sociedad. Stallone es productor y guionista junto al director, David Ayer. Statham pone el rostro, el cuerpo, los puñetazos, la pistola automática y el fusil. Sly coloca todo lo otro, que no es mucho, más bien un reciclaje de la fórmula clásica de estos filmes sobre héroes patrióticos, castigados y escépticos.

Levon trabaja en la construcción. Es el capataz de obras de una empresa familiar fundada por emigrantes latinoamericanos. Cuando la hija de estos es secuestrada para fines perversos, el protagonista decide volver a la acción porque está en deuda con ellos. Vive en una furgoneta, es viudo y su hija pequeña vive con el abuelo, que odia tanto a Levon como los sicarios de la ‘bratvá’ rusa contra los que acaba enfrentándose. Es la fórmula habitual de estos filmes sobre exmarine desclasado: mucha acción y un poco de dilema y problemas familiares. No hay vuelta de hoja: quien ejerció la violenta termina volviendo a ella aunque no quiera. “La violencia te sigue como una nube”, le suelta el abuelo. La trama se reduce a la mínima esencia y esa violencia es filmada por Ayer con toda la fisicidad posible, sin efecto digital. Ahí reside el interés de un filme que no engaña a nadie en lo que pretende ser.