Crítica de 'Centaures de la nit': ver más allá de la vista

'Centaures de la nit' Dirección: Marc Recha Intérpretes: Lluís Soler, Montse Germán, Muntsa Alcañiz Año: 2024 Estreno: 16 de mayo de 2025 ★★★★

Los centauros de la noche del filme de Marc Recha son ciegos. Todos los personajes masculinos de la película lo son, no así los femeninos. Están de visita en el monasterio de Poblet. Pero nada es lo que parece. Algunos persiguen secretos insondables. Otro, un fotógrafo esloveno, asegura que su pensamiento se plasma en las fotos que hace aunque no pueda ver lo que capta el objetivo de su cámara. Este es un filme extraño, propio de un cineasta que, como viene haciendo Recha desde que debutara a principios de los 90 invocando la ‘Oceanografía del tedio’ de Eugeni d’Ors, no se casa con nada ni con nadie a la búsqueda de una grieta imposible entre el cine de autor y el comercial; entre el relato soñado y la comedia imaginada.

Rodado en un táctil, lechoso y expresionista blanco y negro, 'Centaures de la nit' hace que sus actores declamen frases vitriólicas y se muevan firmes pese a no ver dónde pisan, filmados casi siempre en contrapicados que los proyectan contra cielos opresivos. Resuenan los ecos de Luis Buñuel, Pier Paolo Pasolini o Werner Herzog (el director de fotografía del filme, Peter Zeitlinger, ha trabajado mucho con el realizador alemán) en este relato al que hay que enfrentarse sin prejuicios, abierto de miras. Podrá gustar o defraudar, pero no dejar indiferente.