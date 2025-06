Critica de 'La receta perfecta': la adolescencia difícil y luminosa

'La receta perfecta' Directora: Louise Courvoisier Reparto: Clément Faveau, Maïwene Barthelemy, Luna Garret, Mathis Bernard, Dimitri Baudry, Armand Sancey Richard, Lucas Marillier y Lorelei Vasseur Estreno: 12/06/25 Puntuación: ★★★

En su debut en el largo, la directora Louise Courvoisier pone el foco en la adolescencia, en una adolescencia concreta: la de los que sufren una pérdida prematura y se ven obligados a crecer, cuidar y tomar decisiones antes de tiempo. Para ello cuenta la historia de Totone (Clément Faveau), un chaval de 18 años, vecino de una localidad rural de la región francesa del Jura, que debe encontrar la manera de salir adelante con su hermana de 7 años cuando una tragedia golpea a la familia. Se le ocurre presentarse a un concurso de quesos Comté, típicos de la zona. Con ese punto de partida, Courvoisier propone una película cuya principal virtud es ahondar en asuntos complejos, también muy tristes, con un equilibrio en el tono muy difícil de conseguir. Quizá porque no olvida jamás que, pese a las adversidades, sus personajes tienen la energía de la adolescencia y aún no han perdido la curiosidad y las ganas de divertirse, cuenta la historia de Totone y sus amigos desde un lugar positivo.

Un lugar positivo pero no idílico. No relativiza el drama de los personajes, no pasa por encima del duelo, la culpa y la sensación de no valer para nada que arrollan al protagonista. Pero plantea, con naturalidad y mucho humor, la posibilidad de la ayuda y la ternura hasta en las situaciones más duras. Se apoya para ello en la frescura de sus actores no profesionales, un realismo luminoso y una propuesta visual que no olvida nunca la calidez de los personajes (magnífica fotografía de Elio Balezeau).