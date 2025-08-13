Estrenos de cine
Crítica de 'Nadie 2': más de lo mismo
La presencia de Bob Odenkirk sigue siendo lo más destacado en esta segunda entrega de la serie sobre un matón reciclado en padre de familia
Nando Salvà
'Nadie 2'
Dirección: Timo Tjahjanto
Intérpretes: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, RZA, Sharon Stone
Año: 2025
Estreno: 14 de agosto de 2025
★★★
Si 'Nadie 2' existe es porque 'Nadie' (2021), fantasía sobre un antiguo matón al servicio del poder reciclado en padre de familia suburbana, salió muy rentable a sus productores y ahora buscan prolongar el negocio. Y no solo no tiene reparos en dejar claro que es más de lo mismo sino que saca pecho de ello, convirtiendo su descaro a la hora de calcar recursos visuales y narrativos de su predecesora en asunto de chanza. Ahora como entonces, su protagonista -mitad John Wick mitad el papá de 'Los increíbles'- se ve irremediablemente envuelto en una sucesión de coreografías de acción ingeniosamente caricaturescas; ninguna de las que esta secuela contiene le llega a la suela de los zapatos a la más memorable de la primera película, situada en un autobús. En todo caso, la gran virtud de la saga sigue siendo su protagonista, el cómico Bob Odenkirk, especialmente porque no posee ni el físico ni la actitud propios de un héroe.
Ambientada en un 'resort' turístico, 'Nadie 2' se esfuerza más por convertir la ultraviolencia amoral en asunto de comedia, en parodiar el género al que pertenece y en ser menos descaradamente machirula, y finge decir más cosas acerca de los conflictos familiares que ser un asesino a sueldo puede acarrear, pero eso no esconde el hecho de que tiene tanta capacidad para generar tensión como un anuncio de coches, y como mucho tanta sustancia narrativa, psicológica y emocional como un viejo episodio de 'El equipo A'.
