Estrenos de cine
Crítica de 'Los Súper Elfkins': duendes de verano
Quim Casas
'Los Súper Elfkins'
Dirección: Ute von Münchow-Pohl
Animación
Año: 2024
Estreno: 14 de agosto de 2025
★★
Cuando, al comenzar la película, la duendecilla Elfie y dos de sus amigos vuelan en una cometa y acaban chocando estrepitosamente contra un contenedor de basura, otro duende se preocupa por si se habrán roto los sombreros, no por el daño físico que puedan haberse hecho. Los vistosos y puntiagudos sombreros rojos dan entidad a estos simpáticos personajes –¿qué duende, elfo o criatura similar de una película de animación para niños o adultos no lo es? – que además son tan buenos que ayudan a la especie humana; en este caso, a una agotada costurera y a una hija que no cree en los duendes. El destinatario del producto es puramente infantil. No hay coartada para padres y madres. O quizá sí, porque 'Los Súper Elfkins', secuela de otra cinta de animación alemana de 2019, tiene desde la primera escena alguna referencia a 'Misión: Imposible', y no sé si los más pequeños son fervorosos seguidores de las andanzas de Tom Cruise como Ethan Hunt.
El hábitat de los pequeños protagonistas es como una caja de muñecas gigante, el estilo de animación es bonito y blando, cuenta con algunas situaciones ilustradas con dibujos más propios de 'cartoon' y unos 'elfkins' distintos, menos tradicionalistas y más retro-futuristas, le ponen algo de pimienta a la cinta. La chiquillada, encantada. De eso se trata.
Suscríbete para seguir leyendo
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
- ¿Por qué destituye el Avilés a Rozada antes de iniciar la temporada y tras un ascenso? Un encontronazo en la Feria y varios precedentes
- Gozón acoge el festival más al norte de España (y este es el singular producto que se come y que no existe en la mayoría de regiones)
- Ni un café se le escapará al Fisco: hacienda controlará todas las facturas emitidas con el sistema electrónico 'Verifactu
- Aumentan a doce los incendios activos en Asturias: preocupación por el fuego en Cangas del Narcea, que se acercó a varios pueblos y al santuario del Acebo
- El viento vuelve a complicar el fuego en Cangas del Narcea y piden ayuda a la UME: acecha pueblos y al santuario del Acebo, donde hasta el cura combate las llamas a pecho descubierto
- El Ratoncito Pérez se queda a vivir en Avilés: aquí puedes encontrar su casa secreta, en un antiguo buzón de correo