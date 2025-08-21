'Blue Sun Palace': un salón de masajes en Queens

'Blue Sun Palace' Dirección: Constance Tsang Intérpretes: Wu Ke-xi, Lee Kang-sheng, Haipeng Xu Año: 2024 Estreno: 22 de agosto de 2025 ★★★

Hay películas que se definen por su tono, por la forma temperada de mostrar en pantalla lo cotidiano o lo trágico. 'Blue Sun Palace', debut de la directora estadounidense de origen chino Constance Tsang, es una de ellas. Su primera media hora es excelente. Vemos el día a día de un grupo de mujeres chinas que trabajan, viven y duermen en un salón de masajes en Queens. Vemos también la intimidad entre una de estas mujeres y un hombre casado. No hay música, los planos son largos y se impone la austeridad formal. En la entrada del salón aparece bien visible un letrero en el que se dice que no se realizan servicios sexuales. Son mujeres en precario, pero a la vez felices en sus instantes cotidianos, sobre todo los de la protagonista, su mejor amiga y el amante.

Pero a la media hora se produce un acontecimiento inesperado. El filme, aunque no ha llegado a su ecuador, se parte en dos. Es entonces cuando aparecen los títulos de crédito. Y a continuación, con la misma austeridad pero con una dilatación algo excesiva en algunas secuencias, se nos cuenta la pérdida y la ausencia en dos de estos personajes. Un ejercicio de supervivencia emocional distinto, trabajado, ecuánime y excelentemente interpretado: el actor que encarna a Cheung, Lee Kang-sheng, es un habitual del cine de Tsai Ming-liang.