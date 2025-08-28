Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estrenos de cine

Crítica de 'Madrid, Ext.': sitios sin gente

El inclasificable Juan Cavestany retrata el paisaje cambiante de Madrid en una película documental que camina entre la nostalgia y la ironía

Una imagen de 'Madrid, Ext.'.

Una imagen de 'Madrid, Ext.'. / Cuidado con el Perro

Quim Casas

'madrid, Ext.'

Dirección: Juan Cavestany

Documental

Año: 2025

Estreno: 29 de agosto de 2025

★★★

Las ciudades cambian, se transforman; en algunas cosas, a mejor, y en otras, a peor. No es la primera vez que una cámara captura esas transformaciones y convierte el paso del tiempo en un ensayo fílmico. Esto es lo que ha hecho en 'Madrid, Ext.' el inclasificable Juan Cavestany, que después de varios filmes de comedia absurda y coral rodados al margen del sistema –'Gente de mala calidad', 'Dispongo de barcos', 'Gente en sitios'–, de propuestas dignas del surrealismo más buñueliano –'Un efecto óptico'–, de una serie hilarante como 'Vergüenza' –creada con Álvaro Fernández Armero– y de un intento de capturar la influencia del covid en nuestras vidas a partir de micro-filmes –'Madrid, interior'– rueda ahora el exterior cambiante de ese mismo Madrid.

No hay personajes, solo lugares, tiendas, edificios, una paisajística urbana que se remodela inexorablemente. No hay gente en sitios, sino solo esos sitios. Por momentos, parece cuestionar con algo de nostalgia el fin de los comercios de toda la vida. En otros, la sensación es que se ríe de todo. Es como un ejercicio de 'memorabilia' cáustica a la que le sobra un exceso de música. La secuencia con el encadenado de anuncios de varias tiendas y comercios remite a un precioso videoclip de Michel Gondry con el cantante francés Jean François Coen.

TEMAS

