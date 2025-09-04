Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estrenos de cine

'Expediente Warren: El último rito': un cierre sin brillo

Un fotograma de 'Expediente Warren: El último rito'.

Un fotograma de 'Expediente Warren: El último rito'.

Desirée de Fez

'Expediente Warren: El último rito'

Dirección: Michael Chaves

Intérpretes: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mia Tomlinson, Ben Hardy, Steve Coulter, Beau Gadsdon, Kíla Lord Cassidy y John Brotherton

Año: 2025

Estreno: 5 de septiembre de 2025

★★★

'Expediente Warren: El último rito' es la décima entrega de la franquicia inaugurada hace más de una década con 'Expediente Warren: The Conjuring' (2013), la cuarta de su saga principal. También es la décima parte de una franquicia hecha por gente que sabe de películas de terror. El primero, James Wan, uno de sus creadores, director de las dos primeras y figura clave del cine de género. Con ese historial y ese equipo, muy mal se tienen que dar las cosas para que las películas de la franquicia no sean efectivas.

'Expediente Warren: El último rito', título que, en teoría, cierra la tetralogía abierta con 'The Conjuring', tiene cosas buenas. La primera, una dirección artística finísima que hace verosímil la idea de que el mal está encerrado en un espacio concreto (la casa de la familia Smurl). La segunda, la capacidad de Michael Chaves, su director, para concebir buenas 'set pieces' de terror. Hay, al menos, un par: la del probador y la de muñeca que gatea. Y una tercera, constante en la franquicia, un dominio del arte del susto.

Pero, como cierre de la saga, es insuficiente. Por un lado, le falta alguna escena memorable, a la altura de un fin de saga. Por otro, la decisión de dar tanta importancia a la historia familiar de los Warren no funciona ni a nivel narrativo (la alternancia entre la vida de los parapsicólogos y el caso de los Smurl es torpe, todo se eterniza) ni a nivel conceptual: ¿Para qué dar tanto espacio al pasado y al trauma de los Warren si apenas han tenido peso en el resto de la saga?

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
  2. Rubén Fernández, 23 años y al frente de ‘La Taberna’ de Cornellana: “Siempre trato de hacer algo distinto de lo que se hace por aquí”
  3. Cierra tras medio siglo el restaurante «El Gaucho», emblema hostelero de Langreo: «Da pena por los clientes, son como de la familia»
  4. Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
  5. Aprobada la quita de deuda desigual: esto es lo que recibirá Asturias por cada habitante (que es la mitad de lo que percibirán los catalanes)
  6. El instituto más grande de Asturias ya está listo para recibir a 420 alumnos: así fue su estreno hoy con medio centenar de profesores
  7. ¿Cómo ven los visitantes Asturias y qué nota le ponen? Muchos halagos, pero también alguna crítica
  8. El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario

Alarma por un fuego en el vertedero de Arcelor de la margen derecha de la ría

Alarma por un fuego en el vertedero de Arcelor de la margen derecha de la ría

El telecentro de Villaviciosa reabre tras siete meses cerrado y vuelve a tramitar certificados digitales

El telecentro de Villaviciosa reabre tras siete meses cerrado y vuelve a tramitar certificados digitales

La vida de Giorgio Armani, en imágenes

La vida de Giorgio Armani, en imágenes

Un rincón de película en la zona rural de Grado: así es el molín de La Peña y el paisaje en el que se integra entre bosques y ríos

Un rincón de película en la zona rural de Grado: así es el molín de La Peña y el paisaje en el que se integra entre bosques y ríos

Localizan en Argentina un cuadro de Ghislandi robado por los nazis gracias a un anuncio inmobiliario

Localizan en Argentina un cuadro de Ghislandi robado por los nazis gracias a un anuncio inmobiliario

Si tu bebé no duerme boca arriba podría sufrir el síndrome de la muerte súbita: esto es lo que nunca debes hacer

Si tu bebé no duerme boca arriba podría sufrir el síndrome de la muerte súbita: esto es lo que nunca debes hacer

El molín de La Peña, rincón de cuento en Grado

El molín de La Peña, rincón de cuento en Grado
Tracking Pixel Contents