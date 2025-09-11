Estrenos de cine
Crítica de 'El cautivo': Cervantes antes del Quijote
Quim Casas
‘El cautivo’
Año: 2025
Dirección: Alejandro Amenábar
Intérpretes: Julio Peña, Alessandro Borghi, Miguel Rellán
Estreno: 12/9/2025
★★
No deja de ser curiosa la inclinación de Alejandro Amenábar hacia personajes históricos después de haber sorprendido en sus inicios con una habilidosa lectura de los códigos del terror y el fantástico en ‘Tesis’, ‘Abre los ojos’ y ‘Los otros’. El exitazo de ‘Mar adentro’ le hizo contemplar otros lícitos horizontes, pero salvo en aislados filmes como ‘Regresión’, no ha vuelto al género del que surgió y ha preferido lanzar sus redes cinematográficos sobre personajes como Miguel de Unamuno –en ‘Mientras dure la guerra’– y ahora Miguel de Cervantes.
‘El cautivo’ no es un ‘biopic’, sino una fantasía (provocadora, polémica si se quiere) ambientada en la cárcel de Argel a la que llega el joven Cervantes tras ser capturado por los corsarios árabes. Haciendo suya la idea de ‘Las 1001 noches’, el protagonista salva la vida explicando historias a sus compañeros que se convierten también en fascinantes relatos para el Bajá de Argel. Amenábar cuenta la relación amorosa entre los dos, las tensiones entre los reclusos –soldados, archiveros, frailes, inquisidores– y pierde de vista aquello que da fuerza al filme en su primera mitad: el cuento, el relato, la invención, como motor de todas las cosas, con elementos relacionados con las posteriores aventuras del quijotesco caballero de ficción.
Suscríbete para seguir leyendo
- Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
- Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor
- Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
- Los fumadores asturianos, indignados ante las multas a los padres de menores que fumen y el adiós al tabaco en las terrazas: 'Vamos a acabar yendo a fumar al monte
- Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés
- La polémica fiesta de El Carbayu: el alcalde de Langreo censura las críticas 'fuera de lugar' del presidente de la sociedad de festejos
- Un barco de suministros atraca en el Muelle de Gijón para evitar consignatario y levanta las críticas
- Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)