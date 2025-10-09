Estreno de cine
Crítica de 'Jugar con fuego': un extraordinario Vincent Lindon en un drama familiar marcado por la ultraderecha
Desirée de Fez
'Jugar con fuego
Directoras: Delphine Coulin y Muriel Coulin
Reparto: Vincent Lindon, Benjamin Voisin y Stefan Crepon
Estreno: 10/10/25
Puntuación: ★★★
Vincent Lindon ganó la Copa Volpi al mejor actor en el festival de Venecia el año pasado por esta película. Un dato así no es necesario en una crítica, pero en este caso no resulta tan accesorio porque permite poner el foco en lo más interesante de 'Jugar con fuego': Lindon. Todo pasa a través de él y es él quien compensa con su apabullante interpretación los desajustes de la película.
El actor encarna a un hombre viudo que descubre que uno de sus dos hijos, un chaval de 22 años, se ha unido a un grupo de ultraderecha. Dirigida por las hermanas Delphine y Muriel Coulin, 'Jugar con fuego' pone sobre la mesa varios temas, cada uno más importante, relevante y, por desgracia, de actualidad: el auge de la extrema derecha, el efecto que tiene sobre los más jóvenes y, sobre todo, nuestra responsabilidad como sociedad al respecto. Pero, en vez de abordarlos desde la distancia, lo hace desde lo íntimo, a través del vía crucis de un hombre que no reconoce a su propio hijo y no sabe hasta qué punto es responsable de la distancia insalvable entre ambos.
En 'Jugar con juego' hay decisiones un poco efectistas de dirección y escritura (el texto resulta algo artificial en algunos momentos), pero quedan compensadas por la maestría con la que Lindon abraza, con una mezcla desarmarte de humanidad y dolor, los dilemas de su personaje. Un personaje que carga a sus espaldas el peso de una realidad que nos afecta a todos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
- La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
- El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
- Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España
- De Navarra a Salas: la historia de 'Apolo', el joven caballo que triunfa en los concursos de pastos
- Dos habitaciones, un baño e 'ideal para familias con 1-2 hijos': la 'oportunidad de casa estilo asturiano' para vivir en el entorno natrual Castrillón
- Con bayetas, escobas y fregonas para la visita real: Valdesoto deja como la patena este lugar de la parroquia, que será protagonista en la entrega del 'Pueblo ejemplar
- Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia