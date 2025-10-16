Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jafar Panahi ajusta las cuentas al régimen dictatorial iraní en 'Un simple accidente'

Una escena de 'Un simple accidente', Palma de Oro en Cannes.

Una escena de 'Un simple accidente', Palma de Oro en Cannes.

Quim Casas

‘Un simple accidente’ (2025)

Dirección: Jafar Panahi

Intérpretes: Ebrahim Azizi, Madjid Panahi, Vahid Mobasseri

Estreno: 17/10/2025

Puntuación: ★★★

Hay una cierta tradición cinematográfica de películas que comienzan con un accidente en la carretera y, a partir de este hecho, desarrollan tramas en las que los personajes implicados en el accidente en cuestión se enfrentan a situaciones inesperadas. Dos casos ejemplares son ‘Muerte de un ciclista’, de Juan Antonio Bardem, y ‘La mujer sin cabeza’, de Lucrecia Martel. El último filme de Jafar Panahi, galardonado con la Palma de Oro en Cannes, empieza igual: un matrimonio y su hija circulan de noche en coche por una carretera solitaria y atropellan a un perro. Lo que sigue convierte ese simple accidente en el detonante de situaciones siempre tensas, aunque a veces algo ridículas, que atañen a gente que sufrió la represión de la dictadura iraní.

Panahi empieza como le gusta: gente en coches y en plano secuencia. Pero el tono, la manera de filmar y la propia historia varían hacia una propuesta quizá más atenta al gusto del público occidental, el que ha encumbrado a Panahi como uno de los grandes cineastas de nuestro tiempo. La tesis parece bastante clara: no reproducir la misma violencia ejercida por la represión. El camino es tortuoso y complejo, alumbrado por ese humanismo nada complaciente que convierte la película en una oda a la entereza y la coherencia ante la barbarie.

