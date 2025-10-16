Estreno de cine
'La vida de Chuck': Mike Flanagan ('Doctor Sueño') abandona temporalmente el cine de terror para regalarnos una fábula noble y emocionante sobre nuestro lugar en el mundo
Desirée de Fez
Director: Mike Flanagan.
Reparto: Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Jacob Tremblay, Mark Hamill, Mia Sara, Matthew Lillard, Samantha Sloyan y Annalise Basso.
Estreno: 17/10/25
Puntuación: ★★★
Inspirada en una novela corta de Stephen King, 'La vida de Chuck' es una película comercial extraña, y eso es bueno. Relato en tres actos de la vida del misterioso Charles Krantz (Tom Hiddleston da vida al personaje de adulto), a quien conoceremos poco a poco, la película de Mike Flanagan ('Doctor Sueño', 'Misa de medianoche') es extraña por su estructura. No porque esté dividida en capítulos y la historia esté desordenada, sino porque esos bloques son totalmente distintos entre sí (en género, en tono, en estado de ánimo) y porque dialogan de una forma muy particular. También es extraña porque no hay en ella asomo de desconfianza o de cinismo: es una película noble, y eso, a día de hoy, la hace exótica. Y es extraña porque muestra las emociones sin ningún tipo de pudor, situándolas todo el rato en primer plano y verbalizándolas.
Aunque abraza oscuridades (el primer acto es interesante en ese sentido), Flanagan opta por la amabilidad y la luz para componer una fábula sobre la vida, la muerte y el espacio que ocupamos en el universo. Sin embargo, aunque la intención está más que clara, 'La vida de Chuck' se resiente de algunas cosas, como una puesta en escena de las emociones demasiado artificiosa, un texto que, en algunos momentos (especialmente cuando muta en lección de vida, que es a menudo), confunde lo claro con lo ingenuo, y un subrayado excesivo (vía voz en off) de la naturaleza fabuladora de la película.
