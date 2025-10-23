Estreno de cine
Crítica de 'Black Phone 2': secuela con buenas ideas
Desirée de Fez
'Jugar con fuego
Directoras: Delphine Coulin y Muriel Coulin
Reparto: Vincent Lindon, Benjamin Voisin y Stefan Crepon
Estreno: 10/10/25
Puntuación: * * *
Basada en un relato de Joe Hill, 'Black Phone' (2021) es una película de terror extraordinaria. Además de constatar que Scott Derrickson ('El exorcismo de Emily Rose', 'Sinister') es uno de los directores con mayor capacidad para generar situaciones e imágenes que den genuinamente miedo, reflexiona con profundidad y pesar sobre la relación entre la infancia, la violencia y el miedo.
Aunque había potencial en ella para una continuación, sobre todo porque un villano con la personalidad de The Grabber no se consigue todos los días, la decisión de rodar 'Black Phone 2' era arriesgada. El resultado no es una gran secuela, sobre todo porque su guion, con una mecánica muy rígida (reincidencia en las mismas ideas y explicaciones puntuales a modo de recapitulación), no está a la altura del trabajo de dirección de Derrickson. Pero tiene ideas y soluciones visuales estimulantes y en ella asoma varias veces la citada habilidad de su director para perturbar desde lugares realmente inhóspitos y siniestros.
Inspirada por 'Pesadilla en Elm Street' (1984) pero más lúgubre y menos lúdica, 'Black Phone 2' es una película de terror sobre los sueños, sobre sus misterios y sus oscuridades. Y es en la representación de las pesadillas de la protagonista, en su escalofriante lógica interna y en la virulencia infecciosa de sus imágenes ('Black Phone 2' tiene conexiones formales con Sinister, la película más aterradora de su autor), donde esta continuación se eleva y nos recuerda que lo bueno que es Scott Derrickson.
