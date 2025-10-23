Estrenos de cine
Crítica de 'Springsteen: Deliver me from nowhere': un filme sobre el Bruce Springsteen más oscuro y tormentoso
El filme está lleno de clichés de melodrama de superación y reconciliación, pero resulta muy interesante, y útil, cuando explica de manera minuciosa todo el proceso de grabación ‘lo fi’ del oscuro e intimista ‘Nebraska’
Quim Casas
'Springsteen: Deliver me from nowhere'
Año: 2025
Dirección: Scott Cooper
Intérpretes: Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Odessa Young
Estreno: 24/10/2025
★★★
Aunque habla de un breve periodo en la vida de Bruce Springsteen, el filme de Scott Cooper se ciñe a los modos clásicos del ‘biopic’ de artista torturado. Cuatro o cinco secuencias en retrospectiva, filmadas en blanco y negro y ambientadas en Nueva Jersey en 1957, explican la relación del pequeño Bruce con su padre, a quien Stephen Graham otorga la esperada imagen del progenitor alcoholizado, violento y opresor. Muchos de los traumas del autor de ‘Born in the U.S.A.’, más un sentimiento de culpa, surgen de ahí, y el periodo comprendido entre el final de la exitosa gira de presentación de ‘The river’, en 1981, y la compleja gestación del álbum ‘Nebraska’, en 1982, sirvió para que Springsteen se enfrentará a sus fantasmas y más o menos, según la película, los resolviera.
El filme está lleno de clichés de melodrama de superación y reconciliación, pero resulta muy interesante, y útil, cuando explica de manera minuciosa todo el proceso de grabación ‘lo fi’ del oscuro e intimista ‘Nebraska’, la obra con la que Springsteen desafió las reglas de la industria discográfica y se desafió a sí mismo. Jeremy Allen White cumple como el torturado Springsteen que ve ‘Malas calles’, escucha a Suicide y lee a Flannery O’Connor, pero el director no le limita ni corrige algunos tics innecesarios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?