Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Predator: Badlands': última entrega de una bárbara y cada vez más digital franquicia

Algunas escenas de acción bien resueltas y el personaje del androide que interpreta Elle Fanning son lo más destacado de una película limitada por un guion demasiado simple

Una imagen de 'Predator: Badlands'

Una imagen de 'Predator: Badlands' / EPC

Quim Casas

'Predator: Badlands'

Dirección: Dan Trachtenberg

Intérpretes: Elle Fanning, Dimitrius Schsuter-Koloamatangi

Año: 2025

Estreno: 5 de noviembre de 2025

★★

Las malas tierras a las que alude el título de la última entrega de la franquicia inaugurada en 1987 con 'Depredador' pertenecen a un planeta, Genna, al que llega el 'predator' protagonista en busca de su presa, una criatura mucho más grande, poderosa y mortífera que él. Si la caza, ya que ese es el destino de los depredadores procedentes de otro planeta, le demostrará a su sanguinario padre que no es el más débil del clan.

El guion de 'Predator: Badlands' cabe en una veintena de páginas. Es simple y escueto, pero tampoco da mucho juego más allá de algunas escenas de acción bien resueltas y un amplio muestrario de obstáculos que debe vencer el protagonista con sus rastas, colmillos exteriores, piel tatuada y armamento reconocibles. Hierbas que cortan como cuchillos, plantas con espinas paralizantes, lianas que se enroscan y gigantescos bisontes de hueso son algunas de los obstáculos que ponen a prueba al sanguinario 'predator', quien, a medida que avanza el relato, llega a tener un atisbo de humanización. A ello contribuye un personaje algo más interesante que él, la androide con el cuerpo troceado en dos que encarna Elle Fanning. Ver su torso y cabeza por un lado y sus piernas por el otro nos retrotrae al espíritu de la serie B 'gore', aunque el filme sea caro y en exceso digital.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de 43.000 personas se examinarán el fin de semana en Gijón para optar a 1.068 plazas de empleo público
  2. Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
  3. La Seguridad social confirma el adelanto de 5 años de la jubilación, incluso a aquellos trabajadores que no hayan llegado a los 37 años cotizados
  4. La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
  5. Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
  6. Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
  7. Te vamos a echar de menos, amigo': la sentida y cariñosa despedida del club ciclista de Pravia del compañero muerto arrollado en la carretera en Soto del Barco
  8. Final feliz tras un despliegue con helicóptero, perros y drones en Siero: una usuaria de una residencia aparece en su casa familiar tras no saberse nada de ella en horas

Más de 43.000 opositores al Sespa, de ellos 8.600 de fuera de Asturias, están convocados este fin de semana en Gijón

Más de 43.000 opositores al Sespa, de ellos 8.600 de fuera de Asturias, están convocados este fin de semana en Gijón

Comida mexicana, arepas, fruta ecuatoriana, perfumes árabes... La diversidad en El Llano se abre paso con negocios del mundo en un barrio de Gijón "que acoge bien al de fuera"

Comida mexicana, arepas, fruta ecuatoriana, perfumes árabes... La diversidad en El Llano se abre paso con negocios del mundo en un barrio de Gijón "que acoge bien al de fuera"

Jorge Fernández Diaz, el asturargentino ganador del "Nadal": "El genoma asturiano está hecho de coraje y esfuerzo"

Los grupos de la oposición en Oviedo acusan al PP de «dejar en manos privadas» el parking de La Escandalera

Los grupos de la oposición en Oviedo acusan al PP de «dejar en manos privadas» el parking de La Escandalera

Tarde sin precedentes en Pasapalabra: un error inesperado acaba con Manu fuera del concurso

Tarde sin precedentes en Pasapalabra: un error inesperado acaba con Manu fuera del concurso

Silicosis, una epidemia silenciada y contagios por "lombrices tropicales": Langreo pasa consulta (en unas jornadas divulgativas) a las enfermedades ligadas a la minería

Silicosis, una epidemia silenciada y contagios por "lombrices tropicales": Langreo pasa consulta (en unas jornadas divulgativas) a las enfermedades ligadas a la minería

La diversidad en El Llano se abre paso con negocios de todo el mundo (vídeo)

La diversidad en El Llano se abre paso con negocios de todo el mundo (vídeo)

"Lo que está ocurriendo con el Plan General de Llanes demuestra la nula capacidad gestora del equipo de gobierno", clama el PSOE

"Lo que está ocurriendo con el Plan General de Llanes demuestra la nula capacidad gestora del equipo de gobierno", clama el PSOE
Tracking Pixel Contents