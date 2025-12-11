Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estreno de cine

La historia imposible de un ladrón que se refugió durante semanas en una tienda de juguetes

Jeffrey Manchester, interpretado por Channing Tatum, debe vivir durante varias semanas escondido en una tienda de la cadena de juguetes Toys R Us

Channing Tatum es el protagonista de 'Roofman: Un ladrón en el tejado'.

Channing Tatum es el protagonista de 'Roofman: Un ladrón en el tejado'. / EPC

Quim Casas

‘Roofman: Un ladrón en el tejado’ (2025)

Dirección: Derek Cianfrance

Intérpretes: Channing Tatum, Kirsten Dunst, Peter Dinklage

Estreno: 12/12/2025

Puntuación: * *

Aunque parte de una situación real poco convencional y tiene algún chiste privado bastante divertido –el protagonista diciéndole a la mujer que ama que una chica como ella nunca se enamorará de alguien que lleve una camiseta de Spider-man, cuando la mujer en cuestión está encarnada por Kirsten Dunst, la novia del hombre araña en los filmes con Tobey Maguire–, ‘Roofman’ acaba estirándose más de la cuenta con su peripecia sentimental y no le saca todo el partido posible al protagonista y su contexto.

Este no es otro que vivir durante varias semanas escondido en una tienda de la cadena de juguetes Toys R Us. Es lo que hizo Jeffrey Manchester, a quien Channing Tatum da vida en la estela de sus composiciones primarias en filmes como ‘Magic Mike’. Y lo hizo escondiéndose de la policía tras fugarse por la cárcel. La condena fue por atracar más de 60 tiendas de McDonald’s entrando por el tejado.

Noticias relacionadas y más

De las alturas pasa a una superficie pequeña, pero convenientemente adecentada, donde se refugia y hasta vive con comodidad. Sin duda es una peripecia inusual y que funciona durante parte del metraje, pero se torna blanda innecesariamente y dilapida mediante clichés la originalidad inicial de la propuesta. No deja de ser otro caso de historia real que parece la más inverosímil de las ficciones.

