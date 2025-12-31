Estreno de cine
Crítica de ‘Art Spiegelman: El desastre es mi musa’: un tributo ordinario a un artista extraordinario
El documental recuerda también cómo el cómic pasó de ser percibido principalmente como un vehículo para el humor a convertirse en un medio para explorar la historia y la condición humana
Nando Salvà
‘Art Spiegelman: El desastre es mi musa’
Directores: Molly Bernstein, Philip Dolin
Año: 2024
Estreno: 2 de enero de 2026 (Filmin)
Figura esencial en el ámbito del cómic, Art Spiegelman es conocido sobre todo por ‘Maus’, mítica novela gráfica sobre el Holocausto basada tanto en los recuerdos de su propio padre como en la necesidad del artista de lidiar con el trauma heredado de sus dos progenitores, y que retrataba a los nazis como gatos y a los judíos como ratones. ‘El desastre es mi musa’ repasa su vida y su carrera desde el ‘underground’ hasta el reconocimiento masivo, y detalla cómo el apabullante éxito de ‘Maus’ eclipsó el resto de sus logros artísticos.
Construido a partir de entrevistas con Spiegelman y allegados a él, el documental recuerda también cómo, en buena medida gracias a su influencia, el cómic pasó de ser percibido principalmente como un vehículo para el humor a convertirse en un medio para explorar la historia y la condición humana. Entretanto, deja claros tanto el humor seco y a menudo autocrítico de su objeto de estudio como el estrecho vínculo entre su arte y los aspectos más dolorosos de su vida.
Teniendo en cuenta lo revolucionaria que fue la obra de Spiegelman, es cierto, de cualquier homenaje a su figura cabría esperar un riesgo y un espíritu transgresor mayores de los exhibidos por ‘El desastre es mi musa’, un retrato competente y atractivo pero carente de audacia. Esa falta, eso sí, se ve compensada por la vigencia que un adalid del antifascismo como Spiegelman mantiene en un presente cada vez más a merced de los tiranos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una llanisca de 76 años que cogía poco el coche: así era la conductora que murió en la autovía al entrar por equivocación en sentido contrario y chocar brutalmente contra un autobús con 45 menores a bordo
- Oviedo dará 'margen' para que los ciudadanos se adapten a la Zona de Bajas Emisiones: todas las claves sobre la medida
- La obra de los tapices rodantes del HUCA da un paso más con las pruebas lumínicas
- El Oviedo anuncia la primera salida del mercado de invierno: “Queremos agradecer su entrega, compromiso y trabajo”
- El adorno navideño que causa furor en la Pola y que se ve en los comercios locales: 'Es una muestra de unión entre nosotros
- Una semana de la crisis del Gordo de Villamanín: proponen la 'solución de Lola Flores' para cubrir la falta de 4 millones
- Alimerka amplía su presencia en el noroeste de España con la enseña AMK, entra en una nueva comunidad y explora más mercados
- El precio de la vivienda se dispara en Asturias (sobre todo, en Gijón) y cierra 2025 con la mayor subida desde la burbuja