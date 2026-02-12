Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crítica de 'Cumbres borrascosas': la directora de 'Saltburn' firma una adaptación libre y sensual del clásico de Emily Brontë

La película de Emerald Fennell es visualmente exuberante, pero está más cerca de la fotonovela exquisita que del lenguaje cinematográfico

Jacob Elordi y Margot Robbie, en 'Cumbres borrascosas'.

Desirée de Fez

'Cumbres borrascosas'

Dirección: Emerald Fennell.

Intérprtes: Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau, Alison Oliver, Shazad Latif, Martin Clunes, Ewan Mitchell

Año: 2025

Estreno: 13 de febrero de 2026

★★★

La adaptación de Emerald Fennell de 'Cumbres borrascosas' prometía al menos dos cosas. Por un lado, ser un melodrama romántico más grande que la vida: véanse sus pósters. Por otro, el erotismo y la estética 'camp' del tráiler daban a entender que Fennell se iba a mover en el territorio de su anterior 'Saltburn' (2023), el de la provocación. No es del todo así. La directora firma una adaptación libre del clásico de Emily Brontë, inspirada, según explica, en las emociones que le sugirió el libro cuando lo leyó de adolescente. Asumiendo que estamos ante una adaptación entre comillas (como el su título indica), 'Cumbres borrascosas' tiene algo de promesa incumplida, pero también decisiones interesantes.

Falla en su dimensión psicológica y emocional: más que por amor u odio, los personajes actúan según sopla el viento. En su desarrollo no hay ni profundidad ni coherencia. La película de Fennell también carece de la expresión desatada del afecto propia del melodrama romántico: es una película desbocada pero no emocionante. Sí es sensual y sexual. Es tosca en sus metáforas sexuales y menos provocadora de lo que se intuía, pero hay erotismo en las imágenes, química entre Margot Robbie y Jacob Elordi y cachondeo a costa del deseo. La película de Fennell es visualmente exuberante, pero de una manera insólita. 'Cumbres borrascosas' está más cerca de la fotonovela exquisita que del lenguaje cinematográfico. Es una película con un diseño de producción atractivo, realmente vistosa, pero más preocupada por el plano esteticista, casi la postal, que por el movimiento, la sucesión y el diálogo interno de las imágenes. Es una decisión voluntaria, pues no era así en las anteriores películas de Fennell (aunque algo de eso había en 'Saltburn'). La duda es si es consecuencia del lenguaje de Instagram o una forma de alinearse, mediante las herramientas del cine, con otras formas populares de consumir las imágenes.

Había objetos prohibidos en el interior de la mina de Cerredo: "móviles y mecheros" prueban la falta de vigilancia en la explotación donde murieron cinco mineros

"El Cine Colón pertenece a los vecinos, no a los errores ni a los conflictos", clama el PSOE, que critica al Alcalde de Cangas y a Vox

Emergencias insta a los asturianos a llevar en el coche ropa de abrigo y cargador para el móvil ante la llegada de la borrasca "Oriana"

La crisis del Gordo de Villamanín (con afectados asturianos) avanza: un 60% de los premiados registra su papeleta y la Comisión de Festejos ve más cerca pasar página de un "infierno"

La Izquierda Sindical Asturiana y SUATEA atacan la implantación de universidades privadas en Asturias: "Quitarán recursos públicos en virtud de sus empresas"

La artista Marisa Valle Roso, premio 8 de Marzo de la Comarca de la Sidra: "Un canto a la historia obrera, a las luchas feministas y a la fuerza de la tierra asturiana"

La borrasca "Oriana" aguará el Antroxu: la AEMET pone en alerta a Asturias, viernes y sábado, por lluvias, viento, oleaje y nieve a 600 metros

