Crítica de 'No hay otra opción', de Park Chan-wook: un chiste con ínfulas a costa del capitalismo

El director de 'La doncella' adapta la novela de Donald E. Westlake 'The Ax', sobre un hombre que identifica a cuatro candidatos al mismo empleo que él trata de conseguir y los asesina

Un fotograma de 'No hay otra opción'

Un fotograma de 'No hay otra opción' / EPC

Nando Salvà

'No hay otra opción'

Director: Park Chan-wook

Intérpretes: Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Lee Sung-min, Yeom Hye-ran

Año: 2025

Estreno: 13 de febrero de 2026

Puntuación: ★★

No hay mejor momento que ahora para una nueva adaptación -la primera fue 'Arcadia' (2005), de Costa-Gavras- de la novela 'The Ax' (1997) de Donald E. Westlake, sobre un hombre que, tras ser despedido, identifica a cuatro otros candidatos al mismo empleo que él trata de conseguir y los asesina. Dados el disparado coste de la vida y la amenaza que la inteligencia artificial supone para muchos puestos de trabajo, decimos, es una historia plenamente pertinente en la actualidad. Y por eso la nueva película de Park Chan-wook es una oportunidad perdida, en cuanto que desatiende la verdadera sustancia del relato: los sentimientos de humillación y inutilidad que la presión ejercida por el capitalismo puede infligir a una persona.

En lugar de transmitir emociones como la furia o el miedo, 'No hay otra opción' se centra en avanzar a través de una peripecia argumental cada vez más enrevesada, y más confusa a nivel tonal. El patetismo y el suspense que la situación invoca de manera natural quedan relegados en favor del humor grueso y un 'slapstick' más bien tosco, y de una puesta en escena tan deslumbrante como inoportuna. Park acumula planos secuencia, ángulos de cámara delirantes, zooms vertiginosos y otras filigranas visuales tan ruidosas a la hora de llamar la atención sobre sí mismas que no dejan margen para que la sátira haga algo más que reforzar una idea demasiado evidente: que el sistema capitalista lo destruye todo.

"El Cine Colón pertenece a los vecinos, no a los errores ni a los conflictos", clama el PSOE, que critica al Alcalde de Cangas y a Vox

Había objetos prohibidos en el interior de la mina de Cerredo: "móviles y mecheros" prueban la falta de vigilancia en la explotación donde murieron cinco mineros

Emergencias insta a los asturianos a llevar en el coche ropa de abrigo y cargador para el móvil ante la llegada de la borrasca "Oriana"

La crisis del Gordo de Villamanín (con afectados asturianos) avanza: un 60% de los premiados registra su papeleta y la Comisión de Festejos ve más cerca pasar página de un "infierno"

La Izquierda Sindical Asturiana y SUATEA atacan la implantación de universidades privadas en Asturias: "Quitarán recursos públicos en virtud de sus empresas"

La artista Marisa Valle Roso, premio 8 de Marzo de la Comarca de la Sidra: "Un canto a la historia obrera, a las luchas feministas y a la fuerza de la tierra asturiana"

La borrasca "Oriana" aguará el Antroxu: la AEMET pone en alerta a Asturias, viernes y sábado, por lluvias, viento, oleaje y nieve a 600 metros

