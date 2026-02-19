‘La torre de hielo’: un cuento visualmente arrebatador

'La torre de hielo' Dirección: Lucile Hadzihalilovic Reparto: Marion Cotillard, Clara Pacini, August Diehl, Cassandre Louis Urbain, Laurent Lufroy, Gaspar Noé, Jana Bittnerová, Dounia Sichov, Lilas-Rose Gilberti y Raphael Reboul Estreno: 20/2/2026 Puntuación: * * * *

Lucile Hadzihalilovic es una de las cineastas más interesantes del presente, una autora de prestigio en el circuito de festivales que merece un reconocimiento mayor. Sus películas están llenas de ideas, su forma de acercarse a los géneros es imprevisible, se atreve con los materiales más delicados (sus filmes son osados, arriesgados, ambiguos, controvertidos) y siempre pone en primer plano la imagen. Sus películas son visualmente espectaculares, e interesantísimas porque cada decisión formal y estética está al servicio de algo más profundo.

Estrenada en la plataforma Filmin (tras un breve paso por salas en el marco del ciclo Cine en los cines), 'La torre de hielo' es aparentemente su obra más accesible, pues su narrativa es algo más convencional que la de sus anteriores películas. Pero es, igualmente, Lucille Hadzihalilovic en estado puro. Inspirada en el cuento 'La reina de las nieves', gira en torno a la fascinación mutua que desarrollan una niña huérfana (Clara Pacinni) y una actriz atormentada (Marion Cotillard).

La directora de 'Évolution' (2015) recurre esta vez a la estética del cuento de hadas (vista desde un caleidoscopio de su propia creación) y al metacine (no tanto para plantear una reflexión sobre el medio como sobre la ambivalencia de las imágenes) para volver a ahondar en temas claves de su filmografía. Hadzihalilovic reincide en su película, visualmente arrebatadora, en su reflexión sobre la orfandad, la figura materna controvertida y la infancia desamparada o puesta en peligro.