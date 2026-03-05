Estrenos de cine
'La novia!': Una promesa incumplida
Desirée de Fez
'La novia!'
Directora: Maggie Gyllenhaal.
Reparto: Jessie Buckley, Christian Bale, Annette Bening, Peter Sarsgaard, Penélope Cruz, Jake Gyllenhaal, Louis Cancelmi y John Magaro.
Estreno: 6/03/26
★★
'La novia!' es una de esas películas que sabe especialmente mal que no funcionen, no en base a las expectativas del espectador (eso sería injusto), sino en relación a lo que apunta y no acaba de cuajar. En su segundo largo como directora tras estupenda 'La hija oscura' (2021), la también actriz Maggie Gyllenhaal se atreve con una libre versión de Frankenstein de Mary Shelley. Es más eso que una revisión de 'La novia de Frankenstein' (1935), película de la que toma, amplía y transforma el personaje de la novia. Aunque lo que es realmente es una representación de la lectura que hace Gyllenhaal de 'Frankenstein o el moderno Prometeo', de lo que hay en ella, de lo que lee entre líneas y de lo que especula que Shelley dejó fuera.
También de cómo intuye que la autora habría escrito a esa novia. Para reforzar esa idea, se permite incluso el diálogo entre una Shelley de ultratumba y ese personaje. Hay en su enfoque de 'La novia!' muchas cosas buenas que escasean el cine comercial contemporáneo. Hay autoría. Hay osadía y descaro en la relación con el material de base. Hay muy buenas ideas, entre ellas la formulación del diálogo entre Shelley y La Novia en términos de posesión, la forma de poner en valor la palabra y la relación entre lo monstruoso y lo artístico. Hay rabia y descaro: la película se encara con el espectador, le obliga a mirar al monstruo (a nuestros monstruos). Sin embargo, la concreción de todo falla.
La ingenuidad en la escritura, una narración desmañada (las tramas se cruzan con torpeza, se intuyen recortes de montaje), los evidentes esfuerzos de los actores para abrazar los excesos de sus personajes y una propuesta estética cuya extravagancia no funciona (hay una búsqueda de la belleza en lo grotesco, pero no se encuentra) convierten 'La novia!' en una película con intención pero fallida.
