'Proyecto Salvación': Los directores de ‘La LEGO película’ se empantanan al realizar un filme de ciencia ficción ecologista en imagen real

‘Proyecto Salvación’ Dirección: Phil Lord, Christopher Miller Intérpretes: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub Estreno: 27/3/2026 * *

Salvo casos puntuales (Brad Bird, director de piezas maestras de Pixar y de, en imagen real, ‘Misión imposible: Protocolo fantasma’, una de las mejores entregas de la saga), los realizadores de animación se estrellan cuando hacen filmes con personajes de carne y hueso. Phil Lord y Christopher Miller, como directores, son responsables de otra obra maestra de la animación contemporánea, ‘La LEGO película’, y en calidad de guionistas y productores contribuyeron a otra maravilla, ‘Spider-man: Cruzando el multiverso’. Cuando les han dado presupuesto de un ‘blockbuster’ para rodar en imagen real una historia de ciencia ficción, el resultado es menos original.

Cualquier cosa vale para situar al protagonista en una nave espacial perdida en los confines del universo y relacionarse con una criatura inteligente de otro planeta. El guion está repleto de costuras mal remendadas para llegar a ese punto obviando cosas más o menos creíbles a nivel argumental. Un doctor en biología molecular (Ryan Gosling) despierta de un coma inducido en el interior de una nave que no sabe operar ni pilotar… pero aprende a hacerlo en un santiamén. Para que no todo sea la historia de un náufrago espacial, unas cuantas escenas del pasado nos ponen en situación para que sepamos cual es su cometido espacial.

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Hay reminiscencias de ‘Contacto’ y de ‘2001, una odisea del espacio’, incluyendo un tango espacial con el movimiento de dos naves. Y referencias a Mery Streep, los Beatles y ‘Rocky’. Cultura popular sideral. Y unos organismos unicelulares que pueden ser el remedio a la amenaza de que la Tierra se enfríe a consecuencia del sol infectado. Y Gosling poniendo ritmo y humor como puede en cada secuencia.