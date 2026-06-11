Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Estrenos de cine

Crítica de 'Eleonora Duse, la divina': Valeria Bruni Tedeschi encarna entre la extraversión y la estridencia a una de las actrices de teatro más prestigiosas

El relato acontece en el periodo de entreguerras, con el auge del fascismo, y relata las complejidades de la vida personal de Duse y sus últimos intentos por mantener viva la llama del teatro, su pasión y su destrucción

Una imagen de 'Eleonora Duse, la divina'.

Una imagen de 'Eleonora Duse, la divina'. / La Aventura

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Quim Casas

'Eleonora Duse, la divina'

Dirección: Pietro Marcello

Intérpretes: Valeria Bruni Tedeschi, Noémie Merlant, Fanni Wrochna

Año: 2025

Estreno: 12 de junio de 2026

★★★

El director italiano Pietro Marcello vuelve a combinar en ‘Eleonora Duse, la divina’ aquello que él filma con lo filmado en el tiempo pretérito, las imágenes documentales en blanco y negro o coloreadas. Le dio muy buenos resultados en ‘Martin Eden’ y se los sigue dando en esta recreación de los últimos años en la vida de la famosa actriz italiana. El relato acontece en el periodo de entreguerras, con el auge del fascismo, y relata las complejidades de la vida personal de Duse y sus últimos intentos por mantener viva la llama del teatro, su pasión y su destrucción.

A través de la recreación y del uso de esas imágenes de archivo que muestran a manifestantes fascistas o soldados que han regresado de una guerra perdida, Marcello contextualiza la historia y perfila la figura de la protagonista a la luz, nada ambarina, de quienes la rodearon: su hija, su doncella, el poeta fascista Gabrielle D’Annunzio, Mussolini, los miembros de su compañía y la rival en los escenarios, otra divina, la francesa Sarah Bernhardt. Hay muchos momentos estridentes, casi histriónicos, porque así lo fueron los personajes fundidos entre las exaltaciones políticas del momento y la exaltación propia del arte teatral, sobre el que el cineasta reflexiona con la misma entereza con la que retrata a la Duse.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 200 euros después de rellenar el depósito con diésel tras la bajada de precio: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de pie de diseño en madera más potente del mercado: con 5 niveles de velocidad de alto rendimiento
  3. Revés para la DGT y reembolsos de 300 euros: devolución de las multas de velocidad tras la sentencia judicial
  4. Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos almohadas más baratas del mercado: por solo 4,99 euros
  6. Alianza entre Alsa e Indra para gestionar la red de autobuses del megaproyecto turístico de Qiddiyah, en Arabia Saudí
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
  8. Aparatoso accidente en Oviedo: un siniestro con cinco vehículos implicados provoca largas retenciones

La nueva cercanía: ¿por qué las compañías energéticas vuelven al barrio en plena era digital?

La nueva cercanía: ¿por qué las compañías energéticas vuelven al barrio en plena era digital?

"El oriente de Asturias es un agujero negro en materia de Sanidad", clama el PP, que exige una UVI móvil con base en Llanes para el verano

"El oriente de Asturias es un agujero negro en materia de Sanidad", clama el PP, que exige una UVI móvil con base en Llanes para el verano

El primer bonito de la temporada ya está en Gijón: 2.217 kilos de "pescado del Cantábrico y de gran calidad"

El primer bonito de la temporada ya está en Gijón: 2.217 kilos de "pescado del Cantábrico y de gran calidad"

Dónde colocar el potus en casa para que tenga hojas más grandes y crezca sin parar

Dónde colocar el potus en casa para que tenga hojas más grandes y crezca sin parar

Los expertos avisan: el comedero de tu mascota puede acumular bacterias si no lo limpias bien (y cada cuánto debes hacerlo)

Tracking Pixel Contents