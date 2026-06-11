Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Estrenos de cine

Crítica de 'Un talento único': Daniel Roher debuta en la ficción con este elegante y sinuoso thriller sobre un afinador de pianos con hiperacusia

El cineasta canadiense debuta en la ficción con una obra sonora y formalmente inusual que narra la historia de un joven afinador de pianos con hiperacusia

Un fotograma de 'Un talento único'.

Un fotograma de 'Un talento único'.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Desirée de Fez

Barcelona

'Un talento único'

Director: Daniel Roher.

Reparto: Leo Woodall, Dustin Hoffman, Tovah Feldshuh, Havana Rose Liu y Jean Reno.

Estreno: 12/06/26

★★★

El cineasta Daniel Roher, director del documental ganador del Oscar 'Navalny' (2022), debuta en la ficción con esta curiosa película que se mueve por territorios genéricos, formales y, sobre todo, sonoros poco habituales en el cine actual. Es esa condición de película fuera del tiempo uno de sus principales atractivos. El otro es, sin duda, lo muy cinematográfica que es. Algo también bastante exótico en tiempos de esquematismo y homogeneización –narrativa pero especialmente formal– de las películas.

'Un talento único' cuenta la historia de un joven afinador de pianos (Leo Woodall) que trabaja con su mentor (Dustin Hoffman) y tiene hiperacusia, trastorno auditivo que implica un umbral de tolerancia menor a los sonidos fuertes. De forma accidental, esa condición le abrirá las puertas a un entorno criminal y le llevará a tomar, movido por las mejores intenciones, decisiones pésimas. 'Un talento único' no acaba de funcionar en el desarrollo ni, especialmente, en el desenlace de la trama criminal. Pero es una película elegante y sinuosa, muy placentera tanto a nivel visual como sonoro.

Noticias relacionadas

Daniel Roher concibe con primor la dirección, el montaje (serpenteante y musical) y, sobre todo, el diseño de sonido (a cargo de Maximilian Behrens, colaborador habitual de Yorgos Lanthimos) para establecer un vínculo directo entre lo que su película cuenta y cómo lo cuenta: una historia sobre música, sobre músicos y sobre la importancia del sonido. Woodall y Hoffman están estupendos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 200 euros después de rellenar el depósito con diésel tras la bajada de precio: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de pie de diseño en madera más potente del mercado: con 5 niveles de velocidad de alto rendimiento
  3. Revés para la DGT y reembolsos de 300 euros: devolución de las multas de velocidad tras la sentencia judicial
  4. Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos almohadas más baratas del mercado: por solo 4,99 euros
  6. Alianza entre Alsa e Indra para gestionar la red de autobuses del megaproyecto turístico de Qiddiyah, en Arabia Saudí
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bádminton más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros

EN IMÁGENES: Inauguración de la Bienal Climática en Avilés

EN IMÁGENES: Inauguración de la Bienal Climática en Avilés

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente aspiradora 2 en 1 que es la más barata del mercado: disponible por menos de 30 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente aspiradora 2 en 1 que es la más barata del mercado: disponible por menos de 30 euros

"Tradición, reunión y alegría", lema de la fiesta de San Antonio en Láneo, en Salas, este sábado 13 de junio

"Tradición, reunión y alegría", lema de la fiesta de San Antonio en Láneo, en Salas, este sábado 13 de junio

Los educadores caninos coinciden: “Tu perro no te lame solo por cariño, está intentando decirte algo”

Denuncian despidos "injustos" en la depuradora de Ricao (Cangas de Onís) y anuncian recursos en los tribunales

Denuncian despidos "injustos" en la depuradora de Ricao (Cangas de Onís) y anuncian recursos en los tribunales

Crimson Desert alcanza los 6 millones de copias y lo celebra preparando nuevo contenido

Crimson Desert alcanza los 6 millones de copias y lo celebra preparando nuevo contenido

Rescatada una peregrina cerca del puerto del Palo, en Allande, tras romperse el tobillo

Rescatada una peregrina cerca del puerto del Palo, en Allande, tras romperse el tobillo
Tracking Pixel Contents