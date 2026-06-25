Estrenos de cine
Crítica de 'Nino': retrato tan sutil como rotundo de lo que se ve frente al abismo del cáncer
La directora Pauline Loquès retrata meticulosamente el desconcierto que abruma al joven protagonista de la película
Nando Salvà
'Nino'
Directora: Pauline Loquès
Intérpretes: Théodore Pellerin, William Lebghil, Salomé Dewaels, Jeanne Balibar
Año: 2025
Estreno: 26 de junio de 2026
★★★★
A Nino, protagonista de 'Nino', le diagnostican cáncer de garganta un viernes, y le citan para su primera sesión de quimioterapia el lunes siguiente. El joven se marcha del hospital con un frasco que debe llenar de esperma durante el fin de semana -el tratamiento podría causarle infertilidad- y que mantendrá en sus manos durante los tres días durante los tres días de espera que pasa a partir de ese momento, vagando por París porque ha perdido las llaves de casa, porque la vida es así de absurda.
La directora Pauline Loquès retrata meticulosamente el desconcierto que abruma al joven, cuya percepción del mundo que lo rodea parece alterarse a causa de una noticia que sin duda es más importante que cualquier otra pero al mismo tiempo representa una amenaza invisible y abstracta. Quizá compartirla la haría más real y por eso, de momento, Nino calla al respecto.
Mientras lo contempla a través de una sucesión de encuentros previstos o casuales, la película matiza su melancolía con destellos de humor tan sutil como certero, y entretanto se mantiene tan sobria y contenida frente al dramatismo como su propio protagonista. La contundente pegada emocional que exhibe pese a ello le debe mucho al actor Theodore Pellerin, cuya presencia se mantiene imponentemente discreta, apacible y casi etérea mientras Nino va abriéndose poco a poco, y dejando que la sombra de la muerte lo reconecte con la vida y todo lo demás.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- Laura Cue López, el 10 de la PAU de 2012 en Asturias, es abogada en Madrid y trabaja para un bufete internacional: 'Una buena nota ayuda, pero no define el futuro de una persona
- Colapso total en la 'Y' durante tres horas: el choque entre dos coches y la pérdida de carga de un camión de basura provoca un descomunal atasco de 12 kilómetros
- Bebés a más de 39 grados en un edificio de Oviedo recién estrenado: 'El grupo de 0 a 3 de Los Pilares no reúne las condiciones adecuadas para atender menores
- Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas
- Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Una furgoneta fuera de control en pleno centro de Avilés atraviesa una rotonda, pasa entre dos terrazas y se estampa contra un escaparate: 'Pudo ser una desgracia