Estrenos de cine
Crítica de 'El motín': nueva e insustancial muestra de las habilidades de Jason Statham como estrella del cine de acción
El director francés Jean-François Richet reduce al mínimo esencial las tramas y los diálogos para servir una generosa ración de mamporros y tiroteos
Quim Casas
'El motín'
Dirección: Jean-François Richet
Intérpretes: Jason Statham, Annabelle Wallis, Adrian Lester
Año: 2026
Estreno: 21 de agosto de 2026
★★
Aunque la dirige Jean-François Richet, un cineasta francés de cierto prestigio gracias a títulos estadounidenses como el 'remake' de 'Asalto a la comisaría del distrito 13' de John Carpenter, 'El motín' no deja de ser una película producida e interpretada por Jason Statham, un 'action hero' con un estilo más comedido si lo comparamos con las estrellas del cine de acción de un pasado no tan lejano, los Stallone, Schwarzenegger, Van Damme o Lundgren. Statham es más práctico y parco en todo. Tramas reducidas al mínimo esencial, pocos diálogos, un par de secuencias donde se cuenta el pasado más o menos traumático del personaje y lo que verdaderamente importa, la ración acostumbrada de mamporros y tiroteos.
La particularidad del filme reside en el escenario. Se trata de un carguero que parte de Bangkok y que sirve al negocio del tráfico humano. Por una serie de circunstancias nada descabelladas, Cole, el protagonista, se ha convertido en un falso culpable. Se sube de incógnito al carguero para demostrar su inocencia y ahí, entre las bodegas, la sala de máquinas, los diversos pasadizos y el laberinto de contenedores, acontecen las peleas cuerpo a cuerpo, con arpones, garfios, fusiles, hachas, cuchillos y lo que necesite Statham para demostrar que sigue siendo el mejor en su categoría.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- El casero ovetense de Borja Thyssen: el hijo de la baronesa vive con su familia en la lujosa urbanización de La Finca
- Fallece un hombre al sufrir un infarto en plena calle en Gijón
- Luto en Gijón por Félix Ruiz, el querido exprofesor del Corazón de María fallecido en la montaña de Cabrales: 'Tenía mucha sensibilidad; dejó huella
- Nayib Bukele irrumpe en las vallas publicitarias de Oviedo: 'Soy su fan total y me sé sus discursos de memoria; es el mejor presidente del mundo
- Las Terrazas del Pery mantiene su uso hostelero en Gijón: cambio de nombre y reapertura tras una reforma exprés
- Cristina Pedroche recorre cientos de kilómetros para volver a comer en un restaurante asturiano perdido en el monte: 'Tienen el mejor arroz con pitu
- Paula Echevarría va con Miguel Torres y amigos al merendero de moda de Asturias: con alquiler de parrillas y paelleras para hacer la comida allí mismo
- Localizan un cuerpo sin vida de un hombre cerca del parque de Invierno de Oviedo