¿Tienes invitados y poco tiempo y ganas de meterte en la cocina? ¡Sorpréndelos de forma fácil y sencilla con esta receta de ´cheesecake´ al microondas. En 5 minutos tendrás un delicioso postre que gusta a todo el mundo. No en vano la tarta de queso es un clásico en cualquier mesa. ¿Buscas una receta fácil? Recuerda que en nuestra sección de gastronomía tienes muchas y que, además, este fin de semana ya te ofrecíamos las claves para hacer (paso a paso) una tarta de fresa muy fácil, aquí lo puedes ver.

Que no sepas cocinar no es ninguna excusa. Ponte el delantal y prueba con esta tarta de queso, más sencilla no puede ser.

Ingredientes para el ´cheesecake´ al microondas:

-70 g de mantequilla

-Un paquete de galletas tipo María

-2 paquetes de queso de untar

-Media taza de azúcar

-2 huevos

Tarta de queso al microondas, paso a paso

-Pasa un rodillo por las galletas, hasta hacerlas migas.

-Calienta la mantequilla en el microondas 30 segundos, hasta hacerla líquida y vierte en ella las migas de las galletas y mezcla

-Unta el molde apto para el microondas con un poco de mantequilla y cubre el fondo con la pasta de las galletas, presionando hasta conseguir una base.

-En otro bol, bate el queso, el azúcar. Añade los huevos uno por uno y mezcla bien. Después, vierte en el molde.

-Mete en el microondas durante 3 minutos a máxima potencia hasta que el pastel quede bien cocido.

-Saca, desmoldea y decora a tu gusto con mermelada de fresas, por ejemplo, unas rodajas de limón o unos frutos rojos.

Tarta de fresa

¿Eres de los que te gusta cocinar? ¿Por el contrario los fogones te suenan a chino? Pues a lo largo y ancho de internet hay numerosos blogs que puedes seguir y en los que encontrarás cientos de ideas y de recetas para sorprender a tus amigos, familiares y conocidos. Que no se diga que tú no puedes. Hoy hemos decidido traerte esta receta de tarta de fresa. La cercanía del festival de Candamo (que se celebra esta mañana con lo mejor de este fruto en Asturias) y el final de la temporada de esta fruta a nivel nacional (cada vez quedan menos en el supermercado) son dos buenas excusas para que te pongas manos a la obra. Aquí tienes una receta fácil.