Alberto Chicote Alberto Chicotees un experto en probar croquetas. No hay capítulo de su programa "Pesadilla en la cocina" en el que el chef no se pida unas croquetas en los restaurantes que visita para tratar de ayudarlos a reflotar su negocio. El resultado no suele ser positivo. Las que no están congeladas, son "de bolsa" o están envueltas en una costra que Chicote define como "el escudo del capitán América". Varias veces ha mostrado en sus redes sociales cómo hace él las croquetas. Esta vez lo ha hecho a través de Instagram y su receta acumula cientos de "me gusta" porque revela su truco para darle el toque perfecto a la receta.

Las croquetas de jamón de Chicote

Es una de estas recetas de toda la vida, con ingredientes básicos y sin más florituras que un poquito de pimienta negra y nuez moscada al final para darle un toque. La clave está en la elaboración y un truco en el que muchos de sus seguidores no habían caído.

Para empezar, Chicote pone un litro de leche y 200 gramos de nata en un cazo con tapa junto con un par de huesos de jamón. Lo cuece durante 20 minuto. También pica 50 gramos de jamón bien fino. (El controvertido gazpacho de Chicote).

Por otro lado, se pone 100 gramos de mantequilla y 40 gramos de aceite de oliva virgen extra junto a una cebolla de unos 200 gramos bien picada en la cazuela en la que vayamos a hacer las croquetas. Se deja a fuego suave durante 10 minutos y se vierte el jamón picado. Hay dejar que el jamón se haga y suelte su característica grasa durante cinco minutos.

A continuación, Chicote pone 90 gramos de harina en la cazuela y dejar que se haga todo junto durante cinco minutos. Es el momento de agregar la leche con el sabor de los huesos de jamón. Poco a poco hay que ir removiendo esta mezcla e ir incorporando leche mientras sea necesario. Se deja hervir a fuego lento durante diez minutos. Es momento de salpimentar y darle un toque de nuez moscada.

Se deja enfriar la masa. Cuando ya estén lo suficientemente fría, se dan forma a las croquetas y se empanan pasándolas primero por harina, luego por huevo batido y, finalmente, por pan rallado. Después tan solo tendremos que freír las croquetas a 170-180 grados para que se queden bien crujientes y bien calientes por dentro, tal y como explica el chef. (Cómo hacer croquetas de rabo de toro).

Muchos de sus seguidores y seguidoras ya se han animado a hacerlas y el truco del hueso del jamón en la leche les ha parecido de lo más útil. "Nunca había caído", le comentaban. (Cómo hacer croquetas de jamón y pollo)