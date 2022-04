La Semana Santa, que está ya a la vuelta de la esquina, pondrá este año a prueba nuestra capacidad para dejar atrás la pandemia. En gran parte de España, tras dos años de restricciones, vuelven las celebraciones multitudinarias. Pero, con ellas, también es el momento de regresar sobre las tradiciones que ni siquiera la Covid-19 ha podido frenar. Como las gastronómicas.

Cuando vislumbramos las fiestas de Pascua, es hora de desempolvar el recetario típico de las fechas, un variado rosario de platos que solo tienen una cosa en común: no hay carne. Pero, paradójicamente, la penitencia de la tradición cristiana no está reñida aquí con el placer culinario.

Esta son 10 platos fundamentales de Semana Santa:

Torrijas

Ingredientes

Pan

Leche

Limón

Canela

Azúcar

Huevos

Aceite

Preparación

Cortamos en rebanadas el plan, que preferiblemente debe ser de corteza fina. No hay que cortarlas demasiado delgadas, para que no se rompan al hacerlas, pero tampoco excesivamente gruesas, para que los bocados no resulten excesivos.

Calentamos la leche en un cazo con el azúcar, una rama de canela y un poco de piel de limón hasta que hierva. Entonces, lo retiramos del fuego y dejamos que se enfríe tapando el cazo. Cuando se haya enfriado colocamos las rebanadas de pan con la leche en un recipiente hasta que se empapen bien. Las deberemos dejar algo más de tiempo si el pan tiene ya uno o dos días.

Ponemos aceite a fuego fuerte mientras batimos los huevos. Cuando el aceite ya esté caliente pasamos las rebanadas de pan por el huevo y las vamos friendo hasta que queden doradas por ambos lados. Entonces las retiramos sobre papel de cocina para que absorba el exceso de aceite y las rebozamos con el azúcar y la canela.

Buñuelos de bacalao

Ingredientes

300 gramos de migas de bacalao desalado

Perejil

Cebolla o cebolleta

3 huevos

150 gramos de harina

10 gramos de levadura en polvo

Agua

Aceite de oliva

Sal

Preparación

Si tenemos que desmigar el bacalao, nos aseguramos de que no quede ninguna espina. Picamos muy fino la cebolla o cebolleta y reservamos. Tamizamos la harina sobre un bol y le añadimos la levadura. Cascamos los huevos, los vertemos sobre esa mezcla y batimos gasta que sea un aspecto homogéneo.

Incorporamos el bacalao con la cebolla o la cebolleta y el perejil, cortado también muy fino. Dejamos reposar un cuarto de hora antes de freír. Para hacerlo, hay que utilizar abundante aceite en un cazo o una sartén honda.

Los buñuelos se fríen cuando el aceite esté caliente, pero sin que llegue a humear, y en pequeñas tandas para que la temperatura del aceite no baje en exceso. Para formar los buñuelos nos podemos ayudar de cucharas. No es necesario que tengan, como las croquetas, una forma perfecta. Nos aseguramos que quedan dorados por los dos lados. En ese momento, ya estarán listos y los podemos sacar sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite antes de servir.

Pero, además de los anteriores, hay otros platos típicos de Semana Santa:

Potaje de vigilia

Sin carne en el menú de Semana Santa, este potaje contundente con garbanzos, bacalao, espinacas y huevo cocido aportará las proteínas que necesitamos.

Sopa de ajo

Uno de los platos de cuchara más clásicos y austeros es también sano y nutritivo. Pan, huevos, ajo, pimentón, aceite de oliva y agua batan para elaborar otra receta esencial.

Patatas viudas

De nuevo, una receta sencilla pero riquísima, cuya clave está en el punto de cocción de la patata, el ingrediente principal. Cebolla, ajo, pimentón, perejil, aceite de oliva, sal y pimienta negra o blanca bastarán para preparar un plato muy vinculado a estas fiestas.

Bacalao ajoarriero

El bacalao es un bocado clásico de Semana Santa. Cocinarlo con el sofrito típico de esta receta, que incluye verduras, tomate, ajo y pimientos, es una de las opciones típicas de estas fechas.

Tortillitas de camarones

Un plato tradicional de Cádiz que es ya muy popular en toda España. Con camarones, agua, sal, harina de garbanzo, cebolla y perejil podemos elaborar este original bocado.

Monas de Pascua

Los dulces tienen una enorme presencia en el recetario de la Semana Santa. Junto con las torrijas, las monas de Pascua son otra de las recetas estrella.

Leche frita

Aunque es un postre que se come durante todo el año, la leche frita también gana protagonismo en Semana Santa.

Pestiños

La lista de dulces asociados a estas fechas es inabarcable. Los pestiños, un postre con muchas variantes pero que se elaboran comúnmente con harina, aceite de oliva, vino blanco, anís y la cáscara de un limón, entra en la selección, aunque también incluya manteca de cerdo.