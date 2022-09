No todo el mundo tiene la misma pericia a la hora de ponerse a cocinar. Por ello, existen multitud de trucos y consejos que ayudan mucho a la hora de cocinar.

A la hora de poner por primera vez un pie en la cocina, conviene saber que se pueden elaborar numerosos y muy variados platos de una forma sencilla y en poco tiempo.

Siguiendo alguno de estos sencillos consejos y consultando de vez en cuando algún libro de cocina, se puede comprobar que elaborar un plato para uno mismo es sencillo y también muy satisfactorio.

La carne bien asada: La carne que se vaya a asar debe sacarse de la nevera dos o tres horas antes, ya que si no la zona central estará demasiado fría y quedará dura. No debe pincharse mientras se asa, pues pierde el jugo, por eso es mejor darle la vuelta con un cucharón en vez de un tenedor. No hay que salar la carne al principio, sino a media cocción o incluso al final.

Espaguetis carbonara: El truco de los espaguetis a la carbonara es hacer la mezcla de los espaguetis con el huevo —o huevos— batido nada más sacarlos del agua para que cuaje un poco.

Conservar y consumir mozzarella: La mozzarela es mejor consumirla dentro de los dos días siguientes al de su compra, ya que a medida que se añeja, tiende a suavizarse y cuando se cocina se derrite. En la nevera debe guardarse en la parte superior y en el envase con el líquido que la acompaña.

El puré más sabroso: El puré de patata resulta mucho más sabroso si las patatas se cuecen en leche en vez de hacerlo en agua.

Tomates maduros: Para que los tomates verdes maduren con rapidez, lo mejor es envolverlos en papel de periódico durante un par de días a temperatura ambiente.

Comprar y conservar las fresas: A la hora de elegir las fresas, hay que asegurarse de que sean frutas gruesas, brillantes y de apariencia fresca, ya que son alimentos muy delicados y perecederos. Deben comprarse con los tallos intactos y estos no se han de retirar hasta que se hayan lavado para mejorar su conservación. Se conservan mejor si se guardan en el frigorífico o en un lugar fresco, oscuro y ventilado, lo más esparcidas posible en una fuente o plato llano. En estas condiciones se pueden conservar hasta 4 o 5 días, si no están muy maduras.

El aroma de las salsas: Para mantener el aroma de las salsas recién hechas se tapan inmediatamente para que no se pierda. Así también evitaremos que se enfríen hasta el momento de utilizarlas.