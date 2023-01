¿Cuál es la mejor hamburguesa de España? Es una pregunta difícil de contestar y, es más, es casi imposible que genere consenso. Pese a que es todo un reto, Best Burger Spain ha aceptado el desafío. Esta plataforma ha convocado por tercer año consecutivo el concurso para elegir la mejor hamburguesa del país, un evento que se ha convertido en todo un referente en el sector de la restauración. Desde el 1 de febrero y hasta el día 28 del mismo mes, el jurado y los consumidores intentarán averiguar cuál es la mejor 'burger'. Muestra de la magnitud que ha adquirido este campeonato es que un total de 290 establecimientos se han inscrito para poder optar a esta distinción reconocida. Alrededor de 140 se han quedado fuera.

"Intentamos encontrar la mejor hamburguesa de España, queremos que los consumidores sean los que decidan verdaderamente cuál es su hamburguesa reina", nos explica Iván de la Plata, organizador de Best Burger Spain. Desde la organización han creado un jurado compuesto por 40 profesionales: youtubers especializados en gastronomía, miembros del Colegio Nacional de Críticos Gastronómicos y cocineros con Estrella Michelin, entre otros miembros. La nota del jurado pesa un 40% en la decisión final, mientras que la del comensal un 60%.

¿Cómo funciona este campeonato? Los clientes van a cualquier restaurante de los 290 inscritos, prueban la hamburguesa y votan mediante una aplicación y, por otra parte, la organización envía jurados ocultos para que puedan valorar cómo es la hamburguesa, el trato al cliente o el lugar del restaurante. "Lo difícil no ha sido ganar, sino haber sabido hacerlo. Tuvimos que transformar todo el restaurante, la plantilla, la maquinaria que necesitábamos y transmitirlo todo por redes sociales como hemos hecho", relata Javier Alfonso, ganador Best Burger Spain 2022 a la mejor hamburguesa y uno de los creadores de Junk Burger.

La expansión de la comida a domicilio

¿Hay partido de fútbol y no tienes nada en la nevera para picar mientas disfrutas viéndolo? ¿Quieres ver una película pero no te apetece comer palomitas? No hay problema: una empresa de delivery te lo puede solucionar en apenas un clic. La comida a domicilio continúa triunfando entre los consumidores mientras ven un evento deportivo. Según los datos de Uber Eats, en 2022 se pidieron más de tres mil hamburguesas por hora a través de su aplicación que se traduce en más de seis millones de 'burgers' vendidas.

La restauración agradece que haya este tipo de opciones para el cliente porque así se dan a conocer. Y de paso engrosan sus ventas. Los domingos son los días que más hamburguesas se consumen, una tendencia que se agudiza cuando hay partidos de fútbol. Así lo avalan los datos de Uber Eats. Estos revelan que los días con mayor número de pedidos de este tipo de comidas en 2022 fueron el 20 de noviembre por el partido inaugural del Mundial, el 27 de noviembre por el partido entre España y Alemania y el 18 de diciembre con la final de Qatar.

Estos puestos gastronómicos buscan que la calidad, el producto, la imagen o el trato al cliente conquisten a sus comensales presentándoles una "hamburguesa sencilla", pero que en realidad lleva todo un proceso de trabajo detrás. "Se atiende otra necesidad más no solo la de ir al restaurante a comer, con el 'delivery' ampliamos otro punto de vista más al cliente. Llegamos a más personas", argumenta Carlos Maldonado, ganador de 'Masterchef 3' y fundador del restaurante Raíces. El chef creó durante la pandemia El Círculo sumándose así a la expansión de la comida 'delivery'. "No son hamburguesas para comer todos los días, son hamburguesas especiales porque la carne está alineada, las salsas son diferentes y hay otro concepto detrás", nos explica Carlos Maldonado.

Tras pasar el período del campeonato (hasta el 28 de febrero), la organización anunciará a los finalistas que tendrán que ir el próximo 7 de marzo al Museo Estrella Galicia en A Coruña para disputar la final que contará entre 10 y 20 establecimientos y donde el jurado de selección decidirá finalmente cuál es la mejor hamburguesa de España 2023.