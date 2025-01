Si los excesos han hecho mella en ti o has hecho propósito de comer más sano, eso no significa que hayas de renunciar a la buena mesa. De hecho, te resultará más fácil volver a tu normalidad con nuestra selección de rincones culinarios donde la verdura se corona reina y la proteína es su fiel consorte.

Y, por supuesto, hay varios magos que las dominan con maestría. Entre los chefs más reconocidos de España por su trato de los vegetales, destaca el catalán Xavier Pellicer, quien recibió los galardones Mejor Restaurante de Verduras del Mundo en 2018 y 'We’re Smart Plant-Based Untouchable' durante varios años consecutivos. El mismo reconocimiento se lo llevó en 2022 el madrileño Rodrigo de la Calle, conocido como “Chef de las Verduras” desde que ganó, entre otros, el Premio Nacional de Gastronomía 2017.

Además de estos dos, hemos seleccionado, por toda la península, una serie de restaurantes avalados por Guía Repsol y donde el concepto healthy alcanza su máxima expresión y todo lo que sale de la tierra demuestra su poderío. Si quieres localizarlos allá donde tú estés, descárgate la app de la Guía Repsol y añádelos a tu lista de favoritos.

Cuando lo vegetal toma el mando

Xavier Pellicer: En un elegante espacio con capacidad para 60 comensales en el Eixample barcelonés. Pellicer ha creado un auténtico santuario donde redefine la cocina basada en vegetales con opciones para celíacos, vegetarianos, veganos y omnívoros que bien merecen sus 2 Soles Guía Repsol. Sus tres menús, así como su carta de vinos, son un homenaje al producto natural, biodinámico y ecológico, donde incluso en las opciones con proteína animal, esta nunca supera el 30% del plato. Sentarte en su barra a ver al chef con el equipo cocinar es como una masterclass personalizada.

Virens: En el Hotel Almanac Barcelona, Rodrigo de la Calle ha trasladado la magia de El Invernadero madrileño para democratizar la alta gastronomía vegetal y, lógicamente, es un Recomendado de Guía Repsol. Su Fórmula Medio Día es el secreto mejor guardado para los locales: entrante vegetal, plato principal y postre a un precio que no asusta, 35€. Por la noche, puedes escoger entre toda su carta de vegetales y postres hechos con calabaza, apio… y vinos de vegetales, como el de remolacha, para maridar. Si quieres una experiencia redonda, sus menús degustación Experiencia Verde, Tierra y Mar, Gastrobotánica o el Showcooking by Rodrigo de la Calle son tu mejor opción.

De Valencia a Zaragoza, el healthy se viste de gala

La Salita: Es imposible hablar de comida saludable sin mencionar a Begoña Rodrigo. En su palacete del siglo XVIII en el barrio valenciano de Ruzafa (3 Soles), ha montado una revolución gastronómica en pleno paraíso del arroz, que también sirve. Aunque incluye proteínas en la mayor parte de sus menús, salvo en el de La Burria, que es ovolácteo-vegetariana, predominan las verduras y los tubérculos. Y su chacinería vegetal nunca dejará de sorprendernos por lo lograda que está, como esa sobrasada de calabaza, que engañaría al paladar más experto. Te pidas lo que te pidas, siempre estará delicioso e incluso los peques tienen su menú especial.

Gamberro: Franckesco Vera y Flor García, el tándem detrás de este restaurante con 1 Sol, abanderan una cocina creativa, elegante y con un toque de irreverencia en Zaragoza. Su filosofía "De Aragón al mundo" se plasma en platos que fusionan producto local e internacional, buscando dejar con la boca abierta al comensal. Y lo hace con productos de esos que parecen “feos” pero están tremendos, como los de Cultivo Desterrado en agua salobre. De ahí sale un menú cerrado de 17 pases con platazos como la lubina con kales del Navazo y crema de vieira, los esparraguines de Villena, el ramen gallego vegetal o la calabaza con praliné salado de sus pipas, doenjang y crema de setas. En los postres, destacan el helado de Melocotón de Calanda y el flan de hinojo con espuma de chocolate blanco y frutos rojos fermentados de La Huerta Clandestina. Delicioso, sano y ligero.

Restaurantes con el premio Sol Sostenible #AlimentosdEspaña

Entre los restaurantes que brillan con luz propia en la escena healthy, hay algunos que van un paso más allá. La Guía Repsol los reconoció en 2024 con el Premio Sol Sostenible #AlimentosdEspaña, un galardón que premia no solo su excelencia gastronómica sino su compromiso real con el planeta. ¡Así que aprovecha para probarlos este 2025!

Monastrell: El emblemático restaurante de María José San Román en Alicante, además de su entorno privilegiado en pleno puerto, tiene 2 Soles porque esta cocinera hace magia en los fogones desde que te pone por delante su agua con gas y vinagre y sus aceites, en los que es experta. Luego, cualquiera de sus tres menús es una oda a los productos de su propia huerta, donde practican el desperdicio cero e incluso aprovechan sus residuos como abono. Por supuesto, priorizan el producto de proximidad al máximo, de ahí que fuera uno de los primeros reconocidos con el Sol Sostenible.

Les Cols: En Olot, Fina Puigdevall y su hija Marina Puigvert han convertido sus 3 Soles en una declaración de principios en la Garrotxa. Su proyecto Casa Horitzó no es solo un huerto de 4.000 metros cuadrados, es un laboratorio vivo donde investigan y recuperan variedades autóctonas que estaban a punto de perderse. Y lo hacen a la antigua: con un molino hidráulico que muele el maíz sin gastar ni un vatio de energía artificial para hacer harina ancestral. De ahí, derivan dos menús que son puro territorio, estructurado en secciones como "De nuestro jardín" o "Del gallinero al plato". Su apuesta por el producto no viajado no es postureo, sino historia narrada en la cocina desde el respeto absoluto y la mínima intervención para que brille con luz propia.

A Tafona: En Santiago de Compostela, Lucía Freitas también parte de su huerta y del mercado de abastos para elaborar una propuesta que va mucho más allá de sus 2 Soles y de su Sol Sostenible a través de su proyecto, único en España, "Amas da Terra". Se trata de una red que reconoce y dignifica el papel de la mujer en toda la cadena alimentaria para ayudarlas a tejer alianzas entre productoras, artesanas, mariscadoras y cocineras que defienden un trabajo artesanal respetuoso con el medioambiente. Es más, A Tafona mide la huella de carbono y el impacto ambiental de cada plato de su carta y el resultado es una cocina moderna que hunde sus raíces en la mejor tradición gallega.

Loreto: En pleno centro de Jumilla, Murcia, las hermanas Irene y Eva López han convertido un precioso edificio modernista en un laboratorio de sostenibilidad con 1 Sol Guía Repsol, además del Sol Sostenible #AlimentosdEspaña. Su proyecto "Verde Espera", que arrancó en 2016, es un ejemplo de economía circular: transforman productos descartados por su aspecto de las cooperativas cercanas en ingredientes estrella que guarnecen sus pescados y carnes, entre otras acciones activistas. Sus vinagres, elaborados con peras ercolinas que no tienen éxito en el mercado, son la base de unos escabeches y encurtidos que sorprenden en sus menús "Origen" e "Inspiración", donde el producto de sus proveedores más cercanos es el protagonista absoluto.

La Revelía: Fernando González y Kateryna Overko han creado un proyecto ‘euskandinavo’, Recomendado de Guía Repsol, que integra sostenibilidad energética y laboral dentro del paisaje de Amorebieta-Etxano, con una propuesta gastronómica de autor, creativa y con raíces tradicionales. Su menú degustación se renueva cada mes y medio para adaptarse al mercado, al ritmo natural de la tierra y a cada temporada, con opciones veganas y sabores renovados que siempre sorprenden y conquistan, como ajoblanco con rape o txangurro, kokotxa con hongo o el molusco begihandi con apionabo.

