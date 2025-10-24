Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El truco definitivo para hacer las mejores croquetas de jamón serrano y pollo: "Una cebolla dulce y un trozo de mantequilla"

Lourdes Álvarez, madre de once hijos, comparte su receta ideal

El truco definitivo para hacer las mejores croquetas de jamón serrano y de pollo: &quot;Una cebolla dulce y un trozo de mantequilla&quot;

El truco definitivo para hacer las mejores croquetas de jamón serrano y de pollo: "Una cebolla dulce y un trozo de mantequilla" / Freepik

Benito Domínguez

Cuando hablamos de hacer croquetas estamos hablando de palabras mayores. Y es que hacer las mejores croquetas de jamón serrano y pollo no es tarea sencilla. A no ser que seas Lourdes Álvarez, madre de once hijos, que a través de su perfil de la red social de Instagram Solosomos13 ha compartido el truco definitivo para las croquetas de jamón serrano y po: "Una cebolla dulce y un trozo de mantequilla".

En el vídeo que colgó en sus redes sociales, Lourdes explica que "me hace mucha ilusión hacer croquetas, hice cocido con carcasas, rebañé todas las carcasas y saqué un montón de pollo, y voy a añadirle jamón serrano".

También explica, que a la hora de hacer la bechamel utiliza "una cebolla dulce, lo hacía mi madre y sale muy rico. Luego incorporamos a la batidora un chorro de aceite de oliva virgen extra. Y, ahora le vamos a poner mantequilla. Ponemos un trozo". También explica que, a la vez, "hay que triturar la carne que se va a utilizar para hacer las croquetas, en este caso el pollo y el jamón serrano, así queda más picado".

Bechamel

"Ahora vamos a poner la harina y le he puesto una pastilla de caldo porque me parece que está más bueno. Para mí una de las cosas que más me ayuda es todo lo que uso lo guardo y a esta mezcla le voy a poner un litro de leche. Una vez esté la bechamel espesa se mezcla con la carne", detalló.

