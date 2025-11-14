Vinagre en las lentejas, el truco de las abuelas que elevará tus platos

Las lentejas son un plato que nunca puede faltar en nuestro menú semanal. Y es que además de ser muy versátiles, tienen muchas ventajas para nuestro organismo. Pero hay un truco de las abuelas que elevará tus platos, y tiene que ver con agregar vinagre al plato.

Y es que no solo puedes tomarlas en cocido, ya sea con carnes o vegetales, también puedes servirlas frías en ensalada.

Un plato de lentejas. / Freepik

Pero, ¿qué hace el vinagre cuando se lo añadimos a las lentejas? Pues seguro que sabes que las lentejas son una buena fuente de hierro. Sin embargo, no lo absorvemos con todo su potencial cuando comemos las lentejas. Añadiendo un poco de vinagre hace que tomemos más hierro de las lentejas.

La explicación científica es que necesitamos añadirle vitamina C a las lentejas. Esto hace que favorezca la descomposición de anti-nutrientes como el ácido oxálico o el ácido fítico. Al reducir estos antinutrientes logramos mejorar la digestión de las lentejas y absorberemos mejor sus nutrientes.

Pero también es una ayuda para aquellas personas diabéticas, porque al añadir vinagre logramos reducir su ya bajo índice glucémico.

Sabor

Por último, el vinagre ayudará a realzar el sabor de las lentejas.