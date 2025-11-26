El método revolucionario que está arrasando en redes para disfrutar de un desayuno con jamón más sabroso
Un truco que se ha vuelto muy viral
En España tenemos un desayuno muy tradicional como es la tostada con jamón. Y solemos aliñarla con aceite de oliva virgen. Pues lo estamos haciendo mal, y es que el truco definitivo tiene café y naranja: "Olvídate del aceite".
Y es que este truco se fundamenta en que el aceite de oliva virgen no ayuda a reforzar el sabor del jamón, todo lo contrario, lo que hace es esconderlo.
Pero si queremos que el jamón nos sepa mucho más a jamón tenemos que preparanos un café. Lo pondremos en un plato hondo y añadiremos un poco de ralladura de naranja,
Mezclamos y metemos dentro nuestro pan, que empape bien con el café.
Después procederemos a tostar el pan y, finalmente, le pondremos el jamón.
Viral
Este truco se ha vuelto muy viral y puedes ver el resultado en diversos vídeos de Tik Tok, entre otras redes sociales.
