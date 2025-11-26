El método revolucionario que está arrasando en redes para disfrutar de un desayuno con jamón más sabroso

En España tenemos un desayuno muy tradicional como es la tostada con jamón. Y solemos aliñarla con aceite de oliva virgen. Pues lo estamos haciendo mal, y es que el truco definitivo tiene café y naranja: "Olvídate del aceite".

Y es que este truco se fundamenta en que el aceite de oliva virgen no ayuda a reforzar el sabor del jamón, todo lo contrario, lo que hace es esconderlo.

Pero si queremos que el jamón nos sepa mucho más a jamón tenemos que preparanos un café. Lo pondremos en un plato hondo y añadiremos un poco de ralladura de naranja,

Mezclamos y metemos dentro nuestro pan, que empape bien con el café.

Después procederemos a tostar el pan y, finalmente, le pondremos el jamón.

Viral

Este truco se ha vuelto muy viral y puedes ver el resultado en diversos vídeos de Tik Tok, entre otras redes sociales.