Esta es la manera en la que tienes que cocinar el beicon si quieres comer de forma más saludable: igual de crujiente y con un sabor increíble
Cada vez nos preocupamos más por nuestra dieta
Comer beicón es todo un placer, ese sabor intenso que acompaña perfectamente con unos huevos fritos y salchichas en un desayuno. Sin embargo, parece no casar muy bien con la salud, porque el beicón frito no es para nada saludable.
Pero no te preocupes, hay una forma de cocinar el beicón que hace que sea mucho más saludable, quedando igual de crujiente y con un sabor increíble.
Para ello tendrás que utilizar el horno. Sí, un horno. Pones las lonchas de beicón sobre una bandeja y los metes a tostar.
Lo mejor de todo es que de esta forma puedes controlar cómo de crujiente quieres el beicón y, por supuesto, con mucha menos grasa.
Sabor
Además, tiene un sabor increíble que seguro que te acabará convenciendo. Si es que comer más saludable nunca ha sido tan fácil.
