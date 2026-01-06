Esta es la forma correcta en la que tienes que comer el roscón de Reyes: la fórmula de la pinza

Ha llegado el día de Reyes y con él el típico roscón. Pero, ¿sabías que hay una forma correcta de comerlo? Se trata de la fórmula de la pinza.

Así lo ha explicado una experta en protocolo a través de su canal de Tik Tok Protocoloyetiqueta.es. Y es que asegura que el roscón no se debe comer con cubiertos, ni siquiera con cuchillo y tenedor; y tampoco se tiene que coger entera la porción con la mano y llevársela a la boca directamente.

Asimismo, tampoco se debe mojar en el café o té.

Fórmula de la pinza

La forma correcta es utilizando la fórmula de la pinza, y es pinzando con dos dedos trocitos del roscón y llevárnoslo a la boca. Y, por supuesto, tampoco se puede mojar en el café o el té, aunque sean trocitos.