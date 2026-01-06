Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Esta es la forma correcta en la que tienes que comer el roscón de Reyes: la fórmula de la pinza

Lo explica una experta en protocolo

Esta es la forma correcta en la que tienes que comer el roscón de Reyes: la fórmula de la pinza

Esta es la forma correcta en la que tienes que comer el roscón de Reyes: la fórmula de la pinza / Freepik

Benito Domínguez

Ha llegado el día de Reyes y con él el típico roscón. Pero, ¿sabías que hay una forma correcta de comerlo? Se trata de la fórmula de la pinza.

Así lo ha explicado una experta en protocolo a través de su canal de Tik Tok Protocoloyetiqueta.es. Y es que asegura que el roscón no se debe comer con cubiertos, ni siquiera con cuchillo y tenedor; y tampoco se tiene que coger entera la porción con la mano y llevársela a la boca directamente.

Asimismo, tampoco se debe mojar en el café o té.

Noticias relacionadas y más

Fórmula de la pinza

La forma correcta es utilizando la fórmula de la pinza, y es pinzando con dos dedos trocitos del roscón y llevárnoslo a la boca. Y, por supuesto, tampoco se puede mojar en el café o el té, aunque sean trocitos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents