Esto es lo que tienes que hacer para preparar un chocolate a la taza como el de las pastelerías: la receta secreta que nadie te cuenta

¿Quires preparar un chocolate a la taza como el que sirven en las pastelerías? Pues es el momento de que conozcas el secreto, la receta secreta que nadie te cuenta y que ahora te descubre una profesora de cocina.

Ha sido María José Muñoz Llavero, que tiene el canal de Tik Tok denominado @dorayakirevolution, la que ha querido desvelar por fin este secreto. Y lo mejor de todo, es que puedes hacerlo con cosas que puedes encontrar en el supermercado: leche, cacao en polvo, almidón de maíz, azúcar glass y canela molida.

Y si le quieres dar un toque especial, le puedes agregar esencia de vainilla y yogur liofilizado. Y lo mejor, puedes hacer una mezcla seca lista para preparar el chocolate en cualquier momento.

Necesitas 250 mililítros de leche, 60 gramos de cacao en polvo, 30 gramos de almidón de maíz, 160 gramos de azúcar glas y una cucharadita de canela molida.

Lo primero que tienes que hacer es tamizar todos los ingredientes secos y mezclarlos bien en un bol.

Hervir

Después, tienes que poner un cazo a hervir con la leche y cuando arranque el hervor, baja el fuego e incorpora la mezcla del bol. Remuévelo sin parar durante dos minutos y, cuando empiece a espesar, ya lo tendrás listo.