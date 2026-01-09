Esto es lo que debes comer si quieres mejorar tu memoria: "Es lo mejor que puedes hacer por tu cerebro"

Todo el mundo sabe la importancia de tener una buena alimentación, que a veces es mucho más importante que cualquier medicación. Pues el médico Rodrigo Arteaga ha elaborado una lista de alimentos que deberías comer si quieres mejorar tu memoria: "Es lo mejor que puedes hacer por tu cerebro".

Entre todos los alimentos que puedes tomar, uno de los más destacados es el huevo, fuente de colina que el cuerpo transfoma en acetilcnlina, un neurotransmisor clave para crear recuerdos y mantener la atención.

Pero el huevo no es lo único que puedes tomar, también las legumbres, que ayudan al cerebro a trabajar sin altibajos; así como el plátano, fuente de potasio, que facilita la transmisión de impulsos eléctricos entre neuronas.

Tampoco puedes olvidarte del pescado azul, concretamente la sardina porque tomarla dos o tres veces a la semana "es lo mejor que puedes hacer por tu cerebro". En este caso es por el oomega 3, que favorece una comunicación más rápida y eficaz.

Y si quieres un dulce, pues los frutos rojos con unos compuestos que ayudan a proteger importantes zonas del cerebro.

Qué evitar

Por contra, evita las dietas ricas en azúcar, los ultraprocesados o las cenas rápidas ricas en grasas.