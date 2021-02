Apenas recuperados de la resaca navideña llega otra de las fechas marcadas en rojo en el calendario: San Valentín. No obstante, son malos tiempos para el amor, ya que tras el confinamiento las rupturas matrimoniales han aumentado un 19 % con respecto al año anterior, según informa el Consejo General del Poder Judicial. En este contexto, el comparador de precios idealo.es ha querido saber si los españoles seguimos aprovechando el Día de los Enamorados para encontrar gangas online. Los datos son claros: aunque la demanda de productos online aumenta en San Valentín, no lo hace tanto como durante otras fechas clave como el Día del Soltero, el Black Friday o el Prime Day.

La soltería tiene más tirón online

El Día del Soltero (11/11) es un concepto importado de Asia, donde tienen un gran tirón, y que poco a poco va ganando más adeptos en Europa. Si se celebra el Día de los Enamorados, ¿por qué no van a hacer un llamamiento los solteros? Tal es su éxito que la demanda de productos online durante estas fechas ha crecido un 446 % desde 2018, posicionándose así como el segundo día de mayor demanda online, solo por detrás del Prime Day.

Así, el día de descuentos por excelencia, el Prime Day, ha crecido un 667 % desde 2018, posicionándose como el día clave del eCommerce en España, mientras que San Valentín aunque crece, lo hace en menor medida, un 200 % desde 2018. El Black Friday ocupa el cuarto puesto del podio con un crecimiento de 105 %.

¿Qué regalan los españoles en San Valentín?

idealo.es también ha analizado qué buscan los españoles online para regalar a sus parejas y parece que tecnología y moda son los regalos más deseados. El artículo preferido es el iPhone 11, seguido de las zapatillas Nike Blazer Mid '77 Vintage, los lavavajillas compactos, productos de cocina como cacerolas o taladros para hacer pequeños arreglos en casa.

Planes para un San Valentín pandémico

Una cena en un restaurante romántico, una escapada de fin de semana a un hotel rural... Estos solían ser los planes preferidos de San Valentín. Sin embargo, las circunstancias de este año obligan a reinventarse, innovar y ser más creativo que nunca para sorprender a tu pareja. Porque aunque la situación no sea la más favorable, no significa que este día no pueda ser divertido y romántico.

Idealo propone 5 alternativas para celebrar San Valentín en tiempos de pandemia:

1. Menú romántico in house. Sustituir la cena romántica en un exclusivo restaurante por un menú elaborado por los dos para disfrutarlo en casa.

2. Regalo a domicilio. Dado que en ciertas CCAA las tiendas permanecen cerradas, una buena opción para sorprender a tu pareja puede ser acudir al ecommerce para ofrecerle un regalo.

3. Maratón de pelis o series. Preparar palomitas y disfrutar de los principales clásicos románticos de todos los tiempos.

4. Preparar una playlist. Escoge vuestras canciones favoritas y reúnelas en una playlist para poder escucharlas juntos ese día o cualquier otro.

5. Salir de la rutina. Sorprender a tu pareja con un plan en casa que pocas veces soléis hacer como practicar algún deporte nuevo, estrenar un juego de mesa, crear un álbum de fotos vuestras.