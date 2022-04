Bombazo en Socialité. El programa presentado por María Patiño los fines de semana en Telecinco ha desvelado hoy que Anabel Pantoja y el que fuera su marido solo unos meses, Omar Sánchez, podrían estar de nuevo juntos. La noticia, a falta de confirmarse por parte de los protagonistas, seguro que ocupará horas y horas en los programas de corazón de la cadena.

Anabel Pantoja ha protagonizado la actualidad mediática desde que se hiciera pública su separación con Omar Sánchez. Estos días, se había rumoreado que podría ser una de las próximas concursantes de Supervivientes. Lo que es seguro por ahora, es que la colaboradora vive angustiada por los problemas de salud de su padre, Bernardo Pantoja, derivados de la diabetes que le obligaron a ingresar en el hospital durante varias semanas. Un momento de lo más delicado para la influencer.

Eso sí, Anabel no vive sus mejores días y es que tras recibir el alta después de 31 días ingresado su padre vuelve a Urgencias y además, su madre Merchi no ha podido ser operada tras unos inconvenientes, ella ha pedido a los directores de Sálvame "para pedirles, por favor, no acudir a su puesto de trabajo en el programa para recomponerse de este duro momento". Según Sálvame, la influencer afirma que "está fatal, que necesita un descanso y que está situación le tiene hecha pedazos" y por ello ha decidido permanecer más días en Canarias. Los colaboradores que han estado en plató se han mojado sobre lo que les parece todo esto. Kiko Matamoros afirma que "le parece que Anabel tiene un concepto de lo que es este trabajo bastante equivocado". Algo a lo que se suma Laura Fa: "Ella asume las consecuencias de lo que le puede pasar".

Su mejor amiga no descartaba la reconciliación

Hace unos días, Susana Bicho, una de las mejores amigas de Anabel, sorprendió a todos al no descartar una reconciliación entre la influencer y Omar Sánchez "nunca se sabe. Como no han acabado mal puede que sí puede que no, no lo sé", comentó la influencer en ese momento. Unas palabras que hoy han cobrado un nuevo sentido.

Gran amiga y apoyo de la sobrina de Isabel Pantoja, la sevillana aseguró que Omar también puede contar con ella "mi amiga es Anabel, pero es un chico al que quiero mucho por ser pareja de Anabel, si tengo que hablar con él o si necesita algo voy a estar, pero mi amiga es Anabel".

"Ellos han quedado bien, tampoco hay necesidad de posicionarse de ninguna manera" añadió en esas declaraciones la influencer. A pesar de que el año ha comenzado para Anabel con muchos cambios en su vida, Susana tenía claro que el tiempo lo pondrá todo en su sitio. ¿Se referiría a la reconciliación? Habrá que esperar.