Importante terremoto en Telecinco. La cadena de Mediaset ha tomado la decisión de cancelar 'Viva la vida' de manera definitiva en las próximas semanas, según la información a la que ha tenido acceso YOTELE.

La información era confusa en los primeros minutos, ya que diversas fuentes aseguraban en un primer momento que solo se trataba de una cancelación temporal durante el próximo mes de agosto.

Sin embargo, este portal ha podido confirmar que el programa presentado por Emma García se despedirá para siempre de la audiencia de Telecinco la última semana de julio.

Mediaset tiene previsto poner en marcha un nuevo espacio de producción propia con una de sus productoras participadas, aunque se desconoce si lo lanzará en agosto o esperará al mes de septiembre.

De este modo, 'Viva la vida' echará el cierre en los fines de semana de Telecinco después de más de 5 años de emisiones con dos etapas muy significativas. El formato comenzó emitirse en el mes de mayo del año 2017 con Toñi Moreno como presentadora. En octubre del 2018, la dirección de Mediaset poner al frente del magacín a Emma García, que abandonaba 'Mujeres y hombres y viceversa', programa que pasó a presentar la presentadora andaluza en las mañanas de Cuatro.

Ante esta salida, ya han empezado las bajas. Y algunas han sido voluntarias, como las de Torito, que ha mandado un mensaje a través de sus redes sociales. "Este Domingo se emitirá mi último reportaje para Viva la Vida, es un reportaje muy especial. He decidido bajarme del Velero antes de que llegue a puerto ya que el viento que soplaba por parte del Patrón en ocasiones no era a favor. Gracias a la productora Cuarzo, y a todo el equipo de profesionales de Banijay, a todo el público por hacer de mi sección un referente desde el 17 de Septiembre del 2017. A partir de ahora toca disfrutar del verano en familia y pensar en nuevos retos televisivos. Llevo 20 años cotizando en esto, y espero volver pronto para hacer lo que me encanta, entretener dentro de un cabaret llamado Televisión. En la vida hay que ser valiente y ya lo decía el filósofo: Valora a una persona cuando la tengas, no cuando la estés perdiendo";