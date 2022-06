Además de por su carisma frente a la cámara y naturalidad en el plató, Nuria Marín es una de las presentadoras más queridas por el público por su transparencia en redes sociales. La catalana se muestra continuamente cercana y accesible a sus seguidores: les cuenta su día a día, sus rutinas de trabajo, de belleza... Y eso es lo que ha vuelto a hacer, revelar cómo había sido su último tratamiento estético y sus riesgo: "Puede haber una desgracia".

En concreto, el último tratamiento al que se ha sometido Nuria Marín fue un "lifting" de pestañas y una depilación de cejas. "Es muy heavy", dijo a sus seguidores sobre el resultado. "Dudaba entre 'lifting' de pestañas o pestañas postizas; pero la extensión es muy difícil de mantener. Tienes que ir cada dos semanas, no puedes usar potingues, que yo sin los potingues no soy yo; y estoy muy contenta con el resultado", explicó sobre cómo le había cambiado la cara tras su paso por el centro de estética.

Eso sí, no todo era de color de rosa, tal y como ella misma relató. "No os voy a engañar, el momento 'lifting' es un aburrimiento inmenso. Se me hace muy pesado y muy largo. Hoy me sonaba el móvil y no lo podía coger porque tenía que estar con los ojos cerrados y con el producto químico en los ojos, no se qué puede pasar, una desgracia seguramente, o dos, una en cada ojo", explicó.

Nacida en Lérida, Nuria Marín es una periodista que lleva más de una década trabajando en televisión. Ha destacado por su labor en programas como "Cazamariposas", "Hable con ellas", "Socialité" o "Sábado Deluxe".

Nuria Marín trabaja en Socialité desde el estreno del programa, en 2017. Es la presentadora sustituta de María Patiño, quien también lleva al frente del espacio televisivo desde sus inicios.

En la plantilla de "Socialité" están reporteros como Javier de Hoyos, Jorge Moreno, Silvia Álvamo o Arabella Otero.