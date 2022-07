Toda la verdad y nada más que la verdad. Eso es lo que se ha propuesto contar a través de las redes sociales un exconcursante de "La isla de las tentaciones" a través de las redes sociales. El que fuera participante en la tercera edición del programa, ha desvelado algunos de los secretos mejor guardados del programa. "Hay muchas cosas que no veis de lo que se graba allí que fliparíais", alerta a sus seguidores.

La confesión a llegado a través de las redes sociales. Ha sido en su cuenta oficial de Instagram donde el exconcursante de "La isla de las tentaciones", que no es otro que Diego Pérez, quien participó en la tercera edición del programa, ha decidido sacar los trapos sucios del programa. "Puedo contar mucho salseo", ha advertido antes de comenzar a "cantar".

"Hay muchas cosas que no veis de lo que se graba allí y que fliparíais", ha comenzado diciendo el cántabro, quien asegura que lejos de lo que muchas veces piensa la audiencia, lo que se emite en televisión no es una exageración. "Lo peor de todo no se emite", resalta.

De hecho, asegura que él mismo tuvo una anécdota un tanto complicada que no llegó a salir en televisión pero que ahora ha revelado. "Un día en una fiesta estaba contentillo, me caí y con un vaso de cristal me abrí la ceja y me tuvieron que llevar al hospital en mitad de la noche. Eso no se ve", ha revelado.

El cántabro, que entró al programa en pareja y salió soltero, abundó sobre esta historia: "Cuando llegué, yo iba muy contentillo, que ni sabía donde estaba ni veía casi, y había uno arreglando un banco con un martillo. Cuando me vinieron a coser, me parecía que era el de la entrada con el martillo. Le pregunté: '¿Eres tú?' y me dijo: 'Sí, soy yo'. '¿Y tú me vas coser?'", afirma entre risas que le preguntó.

"La isla de las tentaciones", todo un éxito

La primera temporada de "La isla de las tentaciones" se estrenó el 8 de enero de 2020. Cosechó cuotas de pantalla de en torno al 20%. La final tuvo un "share" del 30%, una cifra muy alta.

Tras este éxito, Telecinco no dudó en ir a por una segunda temporada, que también promedió cuotas de pantalla superiores al 20%, con un 28% en la gran final.

La tercera temporada no defraudó. La audiencia siguió fiel al programa, que se desarrolló en el primer trimestre de 2021, firmando más de un 25% de cuota de pantalla media.

Posteriormente Telecinco hizo una edición especial. "La última tentación", estrenado en septiembre de 2021, en el que reunieron a varios de los participantes más destacados de las tres primeras ediciones. Pese a todo lo que prometía, terminó por ser la edición menos vista. Eso sí, mantuvo cuotas de pantalla de entre el 15 y el 20%.

Poco tiempo después se estrenó la cuarta temporada del concurso, que nuevamente firmó cifras similares al especial.

Ahora está previsto que en otoño de 2022 se estrene la quinta temporada del "reality". De hecho, la previsión es que Telecinco ruede los capítulos este verano en República Dominicana.